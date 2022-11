¿Cuáles son los requisitos para besar a Adamari López?

Sin lugar a dudas la conductora Adamari López es una de las figuras más queridas y carismáticas del mundo del espectáculo latino. Es que la puertorriqueña tiene la característica de subir divertidos videos con los cuales interactúa con sus millones de seguidores, y de vez en cuando lanza alguna consigna, como en el último donde al parecer habló de los requisitos para poder besarla.

Sus más de 8 millones de seguidores disfrutan de cada video que sube a sus redes la presentadora. En una reciente publicación Adamari acompañó un audiovisual con el siguiente texto: "¡Tan ricos que son los besitos! ¿Ustedes ponen requisitos?”

Así es que en el video se dirige a sus fans muy divertida como siempre. "Requisitos para besarme: número uno: ¿tampoco así me quieres besar? ayyyy", dice la Adamari muy sonriente.

La conductora que está soltera hace más de un año causó revuelo con esta publicación, ya que seguramente numerosos hombres quisieran hacerlo. Pero cuando todos estaban esperando los requisitos, todo quedó ahí y pareció ser una broma más a los que lo tiene acostumbrado Adamari.

De igual manera, sus seguidores disfrutaron mucho la ocurrencia y reaccionaron al video de López. "Tienen que haber cepillado la boca! Mi esposo siempre lo hace", "que sean sinceros los besos y que no tenga mal aliento", "me encanta Ada porque ella es tan natural, y eso te hace única", "eres hermosa muchas bendiciones", fueron algunos de los comentarios que recibió la querida presentadora.

A pesar de lo que significó la separación que atravesó con Toni Costa, Adamari aseguró en una reciente entrevista que se encuentra plena en estos momentos. "Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a mi hija Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta", dijo al medio “People en Español”.

Además aclaró que no está cerrada al amor, pero que se siente bien consigo misma. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación", aseguró Adamari Lópe