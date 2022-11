Sin una gota de maquillaje, Karol G deslumbra con su belleza y enamora a todos

Karol G tuvo uno de los años más importantes en su exitosa carrera. Durante este 2022 la cantante nacida en Medellín realizó giras por todo el continente, ganó premios y lanzó canciones que se convirtieron en verdaderos hit de la música urbana. En sus redes sociales comparte momentos de estos puntos y deslumbra a sus fans.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente Karol G compartió varias fotos que no solo demostraron lo hermosa que luce a sus 31 años si no también la perfecta figura que tiene. En las imágenes se puede ver a la cantante colombiana recostada en su cama sin una gota de maquillaje.

Karol G sin una gota de maquillaje.

Otra de las publicaciones que se viralizaron en la red, fue un video que compartió Karol G en su cuenta de TikTok. El mismo es un divertido episodio que realizó con uno de sus mejores amigos y que describió cómo sería su funeral. En el material audiovisual se puede leer: "En mi funeral cuando mi mejor amigo llegue a despedirme".

A comienzos de este mes y previo a la inauguración del Mundial de Qatar 2022, Karol G lanzó la canción "Cairo" junto a Ovy On The Drums. La misma tiene hasta el momento más de 35 millones de reproducciones en YouTube. Esto marca que es una de las canciones más escuchadas de esta parte final de año.

Karol G confirmó hace unos días que está preparando una gira por Europa donde dejó en claro que estará en España. Allí la intérprete de la canción "Gatúbela" tiene una gran cantidad de seguidores.