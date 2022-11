Estos son los nietos de Julio Iglesias, los hijos de Enrique y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova es una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Fruto de ese amor nacieron sus mellizos Lucy y Nicholas, y la pequeña Mary, que en marzo de 2022 cumplió su primer añito de vida. Lo cierto es que estos tres nietos de Julio Iglesias, están al cuidado de unos padres, que a pesar de tener varios compromisos profesionales, el foco en la crianza de sus hijos es la prioridad. Y Así lo demuestran a través de sus redes sociales.

Así fue que al cumplir su primer año la más pequeña de los hijos de la pareja, que también es conocida por Masha, su madre, la ex tenista profesional Anna Kournikova, compartió en su momento en su cuenta de Instagram, una tierna foto donde se puede apreciar la hermosura de la pequeña. "1! " acompañado de un emoji de corazón rojo fue como festejó Kournikova.

En marzo de 2022 Mary cumplió un año.

Lo cierto es que la pareja está disfrutando al máximo esta faceta de padres no solo de Mary, sino también de sus mellizos, Lucy y Nicholas, quienes a finales del pasado año cumplieron cuatro años de edad.

Mary bebé sostenida por su madre, Anna.

Tanto el cantante como la extenista rusa están muy enfocados en la crianza de sus hijos y los disfrutan muchísimo. No dejan pasar la oportunidad de compartir a través de sus redes sociales videos con sus hijos, o fotos enternecedoras como la que publicó Anna cuando Mary era apenas una beba y la tenía entre sus brazos.

Enrique disfruta mucho de sus mellizos Lucy y Nicholas.

Iglesias ha asegurado que la llegada de sus hijos cambió su vida para siempre, ya que sus son su prioridad y su mayor fuente de alegría. "Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial", dijo en una ocasión el hijo de Julio Iglesias.

"Ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos", finalizó el cantante.