Marimar Vega reconoció que fue una novia ‘tóxica’ con sus anteriores parejas

Para aprender a tener vínculos sanos es necesario cometer algunos errores previos para no volverlos a repetir y, también, para saber diferencias qué nos hace bien y qué ya no queremos más en nuestras relaciones amorosas. Marimar Vega hoy se encuentra casada y muy feliz pero tuvo otras parejas con las que no era tan fácil sobrellevar el vínculo, la celaban mucho y eso hacía que, por inercia, ella entrara en ese círculo vicioso y se comportara de la misma forma que lo hacían con ella.

A nueve meses de celebrar su boda con Jerónimo Rodríguez, Marimar Vega asegura que atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida y vive una relación absolutamente sana. A través del podcast Escucho borroso de Omar Chaparro y su esposa Lucy, la actriz aseguró todo va viento en popa y ya plantea la posibilidad de convertirse en mamá.

Marimar Vega admitió tener relaciones tóxicas antes de casarse con Jerónimo Rodríguez.

“A mí no me gusta celar porque mi esposo no me cela y soy la más feliz, ni necesito que me cele, ni pienso que no me ama porque no me cela”, dijo en referencia a sus anteriores parejas al admitir que en algún momento de su vida tuvo una relación tóxica. Los novios que tuvo, dijo, fueron muy celosos y, como ella participaba y permitía esa dinámica, al final también ella lo era. “Acuérdense que si los catalogamos como tóxicos, yo también fui tóxica, por algo seguía ahí”, subrayó la hija del fallecido actor Gonzalo Vega.

Marimar Vega se siente más feliz que nunca junto a Jerónimo Rodríguez.

“Yo era mucho más tóxica de lo que soy ahora, pero tiene que ver con lo que uno se conoce y uno trabaja. Primero, tengo que hacerme responsable de mis emociones, no puedo hacer responsable a los demás de nada, todo lo que pase es mío”, aseguró. La hermana de Zuria Vega resaltó que gracias al matrimonio que ahora tiene ha aprendido a disfrutar plenamente de su relación. Incluso, Omar Chaparro, que es amigo de la pareja, mencionó Rodríguez es “muy bueno”.

“Yo le voy a echar una flor a mi esposo, pero es real: Jero es tan empático, de verdad, que no hay nada de él que no me guste. Si yo estoy bien, aunque signifique que me extraña, que no me puede ver, si yo estoy bien, él está feliz, es una cosa”, concluyó la actriz.