Génesis Aleska, expareja de Nicky Jam, rompió el silencio y trató de mentirosa a Gaby Espino

La farándula latina está al rojo vivo tras las fuertes acusaciones que realizó la presentadora y modelo Gaby Espino. En sus historias de su cuenta oficial de Instagram, la bella venezolana manifestó que Génesis Aleska y sus hermanas contrataron a un hacker para perjudicarla. El fin de esto según cuenta la propia Gaby es que le quieren cerrar su cuenta de Instagram.

Estos conflictos comenzaron con mayor frecuencia en septiembre, cuando Miguel Mawad habló de sus exparejas, Aleska Génesis y Gaby Espino. Todo comenzó cuando esa persona afirmó que estas modelos eran novias pagas. Posteriormente Génesis dijo que el empresario la acosa por que no supera que lo haya dejado.

A este conflicto se le sumó unos videos donde se puede ver a Aleska consultando con una bruja y haciéndole trabajos a Nicky Jam para que vuelva con ella, y a Miguel para que todo le vaya mal. Si esto no era suficiente, se le sumó un clip en donde se ven a estos ex peleando, a Mawad empujando a la modelo y dándole una patada mientras está en el piso.

Gaby Espino, quien siempre se ha mantenido fuera de cualquier escándalo, dijo ¡basta! Y a través de su cuenta de Instagram subió un video y una serie de fotos en donde denunció que “las hermanas Castellanos”, es decir Aleska, Michelle y Bárbara, habrían contratado un hacker, al controversial Youtuber uruguayo, Yao Cabrera, para cerrarle sus redes y terminar con la comunidad de seguidores que lleva construyendo desde hace años.

Hace algunas horas, Génesis Aleska le contestó a través de las famosas historias de IG y dijo que lo que dice Gaby Espino es totalmente falso. "Ese tal Yao estuvo buscándome hace varios meses para ofrecerme sus servicios de influencer, pero me di cuenta que todo era una estafa. Señores a mi no me interesa cerrarle la cuenta a nadie, para qué, qué gano yo con eso. O ella está haciendo eso por que está bajo amenaza o si se está prestando para este show lo tendrá que demostrar con pruebas".