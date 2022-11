Brad Pitt rechazó una exitosa película para hacer una de las peores de su carrera, ¿de cuál se trata?

No existe persona en el planeta que no lo conozca. Es que Brad Pitt de 58 años es uno de los artistas ya consagrados de la industria cinematográfica por haber realizado papeles increíbles que le valieron cada uno de sus galardones. Sin embargo, no todo fue tan fácil para el actor de El club de la pelea ya que en sus comienzos debió hacerse cargo de elegir entre varias producciones y no todas resultaron ser éxitos de taquilla pero sirvieron para que Pitt aprendiera a tomar buenas decisiones profesionales.

De hecho, uno de los grandes errores de Brad Pitt fue cuando rechazó una de las películas más importantes de la historia del cine por realizar una de las peores de su carrera. Si bien el intérprete es uno de los más importantes de la industria y protagoniza films que son un clásico, cuando le tocó escoger entre dos producciones, no logró hacerlo bien. Fue en la década de los 90 cuando él todavía era un artista emergente, cuando tuvo que tomar esta decisión.

Brad Pitt rechazó protagonizar Cadena Perpetua, hoy considerada una película de culto.

La cinta en cuestión que Brad Pitt rechazó es Cadena Perpetua, la cual estuvo dirigida por Frank Darabont, quien quedó cautivado por el intérprete luego de verlo en el film Thelma&Louise. Dicho largometraje estuvo protagonizado por Morgan Freeman y Tim Robbins y es considerada, desde hace tiempo, como una de las mejores películas de culto en la historia del cine. Y, sin dudas, para el creador de esta historia tenerlo a Pitt hubiese sido perfecto, pero él rechazó participar en ella.

“Hubiera sido genial estar ahí, pero no me arrepiento. Simplemente creo en la forma en que funcionan las cosas y ese era el rol para otra persona. Incluso la sensación de 'Oh, habría estado bien' redirige a una elección más adelante. Todo funciona en conjunto”, explicó Pitt en su momento ante USA Today. Sin embargo, para los fans del artista esta no fue su mejor decisión debido a que rechazó Cadena Perpetua por una de las peores producciones en las que trabajó.

Se trata de Entrevista con el vampiro, donde estuvo junto a Tom Cruise. Este film, en cuanto a estadísticas, recaudación y críticas fue aceptable, pero no es uno de los papeles más celebrados del ex de Angelina Jolie. No obstante hay que destacar que Brad se quedó con el personaje de Louis de Pointe du Lac ya que en Cadena Perpetua le esperaba un papel secundario.