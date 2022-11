La canción de Pablo Milanés y Joaquín Sabina que te hará emocionar

"Una canción para la Magdalena" es una de las obras más famosas de Joaquín Sabina y está en uno de sus discos más exitosos: 19 días y 500 noches. Lo que pocos conocen es que es fruto de una colaboración entre el español y Pablo Milanés, a quienes los unía una gran amistad.

Corrían los últimos años de la década del 90 y Pablo Milanés y Joaquín Sabina ya eran dos eminencias de la música hispanoamericana. Al mismo tiempo, eran grandes amigos que sabían de sobra lo que era compartir escenario y también experiencias de la vida cotidiana.

Tras la experiencia agridulce de Enemigos íntimos, el álbum que grabó junto a Fito Páez, Sabina se puso a trabajar en lo que sería el gran disco de su carrera: 19 días y 500 noches.

Para el mismo, tenía el deseo de contar con la presencia de Pablo Milanés, y también un texto al que le costaba encontrar la música adecuada. Así fue cómo al español nacido en Úbeda se le ocurrió la idea de mandarle la letra a su amigo a Cuba. La pieza en cuestión era "Una canción para la Magdalena".

Joaquín Sabina y las palabras de elogio hacia Pablo Milanés por la canción que escribieron juntos

La historia la relata Juan Puchades en su libro 19 días y 500 noches: Sabina fin de siglo. Allí cuenta que Pablo Milanés, cuando recibió por fax la letra, se encontraba enfermo en su hogar de Cuba y que, así y todo, rápidamente puso manos a la obra.

La primera reacción de Sabina al recibir el casete con la música fue de incredulidad, por la belleza y también por las características propias de la composición.

“Que cabrón, esto me lo envía porque sabe que no lo puedo cantar, eso solo lo puede cantar él. Luego se lo dije y me respondió que era verdad, que esa era la idea”, manifestó el artista de 73 años.

También confesó que alucinó al escuchar “una melodía tan rica, tan hermosa, tan Milanés”. Y agregó: “la verdad es que la primera vez que la oí dije: ‘C…, con esa hermosura de voz, ¿cómo voy a cantar yo eso?’. Milanés es así: lo pretenda o no, cuando canta algo, lo convierte en hermosura”. Pablo Milanés y Joaquín Sabina, juntos en 2002.

Aquella no fue ni la primera ni la última vez que Sabina y Milanés hicieron música juntos. Antes habían actuado a la par cantando piezas como "Quién me ha robado el mes de abril" y "Yolanda". Luego volvieron a compartir la composición de una obra, y "Canción de primavera" (del disco Lo niego todo) es prueba de ello.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que "Una canción para la Magdalena" fue compuesta por Joaquín Sabina junto a Pablo Milanés?