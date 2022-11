A quién le inició un juicio Amber Heard tras perder con Johnny Depp

Las consecuencias del juicio que Amber Heard le inició a Johnny Depp continúan siendo adversas para la actriz que fue sentenciada a compensar económicamente su ex pareja por un monto de diez millones de dólares. Ante esta situación, la protagonista de Aquaman inició una demanda contra su aseguradora.

Previo al litigio con Depp, Heard contrató a la compañía de seguros New York Marine General Insurance Company que se negó a abonar la póliza correspondiente alegando que las acciones de la actriz fueron deliberadas.

Según el fallo del juicio, Amber mintió en su acusación y se resolvió que debería compensar a Depp con la mencionada cifra. Además, según Daily Mail los costos de representación de la actriz ascienden a 15 millones de dólares.

Sobre ese punto, el medio TMZ señala que la empresa aseguradora considera que no tiene obligación de cubrir los gastos vinculados a los abogados defensores de la actriz. Al respecto, la legislación californiana habilita que estas compañías no efectivicen las pólizas en aquellos casos en los cuales “las faltas de la parte asegurada se consideran intencionales”.

Como respuesta, Heard contrató al equipo de Kirk Pasich para llevar adelante su litigio contra la aseguradora mientras que cambió de abogados para la apelación del veredicto del juicio contra Depp, etapa en la que será representada por David Axelrod y Jay Ward Brown, pertenecientes a la firma Ballard Spahr.

“Confiamos en que la corte de apelaciones aplicará la ley correctamente sin deferencia a la popularidad, revocará el juicio contra la Sra. Heard y reafirmará los principios fundamentales de la libertad de expresión”, afirmaron Axelrod y Ward Brown a través de un comunicado a E! News.

En el mediático proceso legal que acaparó gran atención en todo el mundo fue defendida por Elaine Charlson Bredehoft, que no participó del documental Johnny vs Amber: The US Trial producido por HBO Max, aunque uno de los capítulos se centra en sus argumentos.

Por su parte, las abogadas de Depp causaron furor. Una de las figuras principales fue Camille Vásquez, gran protagonista del documental mientras que su otra representante, Joelle Rich, comenzó una relación sentimental con el actor.