El verdadero motivo por el que abuchearon a Eduin Caz y Grupo Firme en el estadio Azteca

Grupo Firme fue invitado para dar un concierto en el medio tiempo del partido entre San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals, en el estadio Azteca, y terminaron recibiendo rechiflas y abucheos en su actuación. Ante esto, el líder de la banda de regional mexicano, Eduin Caz, habló al respecto.

El desafortunado episodio ocurrió este 21 de noviembre cuando les tocó ser parte del gran evento Moonday Night Football llevado a cabo en Ciudad de México.

Los equipos que jugaron no habían competido en el país desde el año 2005, y mientras el partido transcurría 17-10 a favor de San Francisco, la banda tijuanense comenzó a tocar en el estadio Azteca tras el comienzo del medio tiempo, aunque el público los recibió con malos gestos y palabras descalificativas.

¿Qué respondió Eduin Caz ante los comentarios?

Desde que ganaron el premio Grammy Latino en Santa Úrsula, Grupo Firme no paró de ser víctima de descalificativos y comentarios negativos, y su show en el estadio Azteca no fue la excepción.

Frases como “Se sienten gringos”, “P*nches indios”, “Buuuu”, “A los que amamos el americano no nos gusta la banda”, fueron los protagonistas de aquella desafortunada noche donde los artistas tuvieron que aguantar el incómodo momento.

Los integrantes de la banda asistieron al recinto que alberga hasta 90.000 personas vestidos de blanco con una camisa morada brillante, y cantaron temas icónicos como "Qué importa", "El rey de mil coronas" y "Ya supérame", siendo esta última coreada por bastantes personas.

Grupo Firme recibió abucheos en el estadio Azteca.

Ante esto, Eduin Caz sostuvo: “Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron. Pd: @yosoy8a te amo perro soy tu fan (no tiene nada que ver en el tema pero se rifo con ese penal Alv) Posdata: Ya supérame”.