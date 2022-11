Así fue el emotivo concierto de Grupo Firme en el que Eduin Caz rompió en llanto

El pasado 5 de noviembre Grupo Firme brindó un emotivo concierto en ciudad de Tijuana, Baja California, de donde son originarios, tras su gira "Enfiestados y amanecidos". De esta forma, demostraron ser realmente profetas de su tierra, siendo una de las bandas icónicas de la región Mexicana.

Como suele suceder, comenzaron a circular rápidamente varios videos que muestran partes del show, y uno de los más emocionante fue el que retrató al cantante de la banda, Eduin Caz, en pleno llanto durante su interpretación al recordar a su hermano del corazón fallecido. Esta situación conmocionó a todos los presentes y sus compañeros estuvieron allí para consolarlo y abrazarlo.

Eduin Caz rompe en llanto en el escenario.

El intérprete se desmoronó sentimentalmente mientras cantaba "Ni el dinero, ni nada", una canción dedicada especialmente a Giovanni, quien falleció hace unos años tras ser asesinado. En ese instante, cuando a Eduin se le cierra la garganta, continúa con la letra su hermano, Jhonny Caz, mientras se escuchan los aplausos del público y el agradecimiento.

¿Quién era el hermano fallecido del artista?

Eduin Caz confesó en una entrevista para el programa El gordo y la flaca que justamente ese tema, "Ni el dinero ni nada", le hacen recordar a su amigo y hermano Giovanni ya que era una de sus preferidas. El joven murió asesinado luego de ser secuestrado y, según el cantante, le es muy difícil interpretar dicho tema sin desmoronarse sentimentalmente.

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche. cuando pasó … no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México” contó tristemente el artista.

El intérprete de “El tóxico”, “El amor no fue pa´ mi”, “Calidad” y “Ya supérame” también dijo que Giovanni fue una de las personas que confió en Grupo Firme y que creía que llegarían lejos, incluso les prestó su casa para que grabaran algunas canciones.

"Cada vez que la cantó en el escenario, de hecho, últimamente no la puedo cantar, es muy difícil para mí cantarla porque me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”, compartió Eduin.

Y para evitar ponerse otra vez de esa manera, decidió sacar esa canción del repertorio. No se sabe nada más de su amigo más que lo que contó públicamente. La canción "Cuando te fuiste" de su último álbum también está dedicada a Giovanni.

¿Qué mensaje de ánimo le enviarías a Eduin Caz? Déjanos tus comentarios.