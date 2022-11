El mensaje oculto de uno de los hits de Julio Iglesias

Julio Iglesias es considerado como el artista latino más exitoso de la historia. Su talento como cantante y compositor la han posicionado como un referente indiscutido en la industria musical. Es así, que sus canciones han conquistado el mundo a través de sus melodías y letras, que al parecer, algunas de ellas tenían mensajes ocultos para una persona específica.

Cabe destacar que, en 1983, Julio Iglesias fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Asimismo, el padre de Enrique Iglesias es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta el día de hoy.

Julio Iglesias con la familia que formó junto a Isabel Preysler.

En 2006 el intérprete fue destacado como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses, certificadas por los “Guiness World Records”. Así también, el cantante ha grabado 80 álbumes y cantado en 14 idiomas, y posee más de 2600 discos de oro y platino certificados.

Asimismo, Iglesias es considerado el artista que más discos ha vendido en España con 23 millones de ejemplares, en cierta ocasión escribió una canción para Isabel Preysler, con quien se casó en 1971 y tuvieron tres hijos: Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Enrique Iglesias. Si bien la pareja se separó en 1978 y Julio permaneció soltero hasta que conoció a su actual esposa, Miranda Rijnsburger en 1991.

En su hit "Hey!", Julio Iglesias incluyó un mensaje oculto para su exesposa Isabel Preysler.

El mensaje oculto de Julio Iglesias

La letra de su hit "Hey!", está inspirada en exesposa. Todo se debe a que la relación de Julio Iglesias y Isabel Preysler acabó por las constantes infidelidades del cantante. Es así que luego del divorcio, Preysler le dijo a muchas personas, que su exesposo seguía enamorado de ella y que fue la única mujer que tuvo la valentía de ponerle un freno. Esto enojó a Julio quien le dedicó a su exesposa la canción "Hey!". En su letra se puede ver claramente los sentimientos del compositor. "No vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí?"/ "¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir/ "Tú nunca me has querido, ya lo ves que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue sólo por orgullo ese querer", dice el fragmento de la canción dedicada a Isabel Preysler.