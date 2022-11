El accidente doméstico que sufrió la hija de Alec Baldwin

El momento en el cual los bebes comienzan a gatear o caminar es uno de los principales desafíos que afrontan los padres a lo largo de la primera etapa de la crianza. La pequeña hija de Alec Baldwin, de tan solo un año de edad, sufrió un accidente doméstico que lastimó uno de sus ojos.

El actor tiene una familia numerosa junto a su mujer Hilaria Thomas, con quien se casó en 2012. Fruto de su matrimonio tuvieron siete hijos: Carmen Gabriela (9 años), Rafael Thomas (7), Leonardo (6), Romeo Alejandro David (4), Eduardo Pau Lucas (2), María Lucía (1) y Ilaria Catalina Irena, nacida hace dos meses.

“Salí con mis cuatro mayores y recibí esa llamada horrible que te da un vuelco el corazón diciéndome que ‘Marilú’ se había caído y se había golpeado la cara con la pata de una mesa de metal”, comentó Hilaria a través de las redes sociales.

La pequeña sufrió un accidente doméstico que tuvo como consecuencia una herida sobre la ceja y un moretón en su ojo derecho. Su madre aseguró que, al enterarse de lo sucedido, se le “encogió el corazón”.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Hilaria mostró una foto de la cara de su hija en la que se aprecia el golpe sufrido por la nena y expresó: “Vas a ver este ojo morado por un tiempo y, con suerte, menos secreción nasal… Uf, en esta época del año”.

Si bien aclaró que no se trata de una lesión que revista gravedad sino de un simple golpe, al tratarse de una pequeña de solo un año no dudó en calificar al hecho como “aterrador”. En el posteo en el cual dio a conocer lo sucedido, la mujer recibió comentarios de apoyo.

En su perfil de Instagram, la esposa de Baldwin retratos familiares y le dio la bienvenida a su beba de dos meses en una foto con toda la familia y contó: “Estamos exhaustos, tratando de hacer malabares con esta transición… Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos, tratando de estar lo más presente y activa posible”.

La tarea de criar siete hijos que afronta la familia de Alec es algo complejo. En su publicación, Hilaria se refirió al peso que le genera la responsabilidad y agregó: “Al mismo tiempo busco tener compasión por mi cuerpo que acaba de tener un bebé. Es un equilibrio difícil y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no estoy dando lo suficiente a todos mis hijos”.