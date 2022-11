¿Aracely Arámbula se retira de la actuación?

La vuelta a las pantallas de Aracely Arámbula con la nueva versión de la telenovela “La madrastra” ha demostrado que es una de las actrices más queridas de la televisión latina, ya que sus fans han recibido esta producción demostrándole todo el cariño que le tienen a la ex pareja de Luis Miguel.

Asimismo, su polémica relación con “El Sol de México”, con quien tuvo dos hijos, Miguel y Daniel, siempre ha sido noticia de los medios de comunicación, ya que al separarse, ella quedó a cargo de los pequeños convirtiéndose en matriarca de la familia.

¿Aracely Arámbula planea retirarse?

Ahora trasciende que la actriz podría retirarse del mundo de la actuación y así poder dedicarse a su familia, ya que destacó que ellos son primero antes que todo.

Así lo confesó en una entrevista para el programa "Chisme No Like" en el qué destacó qué el motor de su vida es su familia por lo que quería pasar más tiempo con ellos. "Para mí, la familia es muy importante. Crecí en una familia muy unida y para mí es lo primero, incluso primero que mi carrera. Amo mi carrera y me apasiona, pero si tengo que elegir, elijo mi familia y he disfrutado mi carrera, podría retirarme felizmente”, expresó la actriz.

La estrella también aclaró que ser actriz no es un trabajo fácil pues se requiere "mucha experiencia y dedicación" debido a que se trata de una de las carreras más demandantes.

También compartió cómo enfrenta las críticas del público o de otras personas del medio, ya que asegura que suele ignorar las cosas negativas y trata de enfocarse en las cosas positivas como comentarios de sus fanáticos. “No escuchando las cosas negativas. Realmente haciendo lo que me llena de ilusiones, de placer, de gusto y solamente enfocándome en lo positivo. Le bajo el volumen a lo que no quiero oír porque, de cualquier manera, no me funciona”, comentó Aracely.

Cabe recordar que, hace unos días, el ex manager de Luis Miguel, Polo Martín, aseguró que la verdadera razón por la que el cantante y la actriz se separaron fue debido a que ella no quería dejar de trabajar después de que formaran una familia, cosa que al cantante no le gustó.

Pero ahora parecen distintas las cosas para Aracely Arámbula, quien ha forjado una de las carreras más sólidas de la industria y tiene toda la capacidad de decidir sobre su propia carrera. Además de la telenovela que está protagonizando junto a Andrés Palacios, la actriz mexicana también ha estado trabajando en otros proyectos como la segunda temporada de "La dueña" así como para la serie "La Rebelión".