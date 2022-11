El día que Ben Stiller salvó a Owen Wilson de un momento incómodo

Sus rostros se nos volvieron increíblemente familiares. Cada vez que vamos al cine o elegimos en nuestro servicio de streaming una comedia para disfrutar casi seguro nos encontramos con los nombres de Ben Stiller o el de Owen Wilson. Los actores son amigos hace tiempo, desde que compartieron créditos en Zoolander y en Los excéntricos Tenembaum, por eso, si alguno le ocurre algún inconveniente sabe que el otro estará para salvarlo como sucedió hace unos meses con un hecho fortuito en la vía pública.

El mundo es un pañuelo y esto fue comprobado por Owen Wilson y Ben Stiller hace tan solo unos meses. Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, el protagonista de La increíble vida de Walter Mitty recordó cómo fue que logró salvar a su amigo de un incómodo momento.

Ben Stiller y Owen Wilson son muy buenos amigos.

Durante la charla con Jimmy Kimmel, Ben Stiller relató una historia que incluía a su hija Ella, de 20 años, una de sus amigas en Londres y un accidente que le pudo costar muy caro a Owen Wilson. “Mi hija tiene 20 y estudia teatro. Este verano... Estudia teatro y una de sus compañeras es británica. Es de Londres, de Hyde Park”, comenzó a relatar el artista, en un especial que fue grabado en Nueva York.

“Estaba en Hyde Park y vio pasar a un tipo en bicicleta. Vio que se le cayó algo del bolsillo. Fue y levantó la billetera. Es una billetera. La abre y ve una tarjeta de crédito y una licencia para conducir que dice Owen Wilson”, señaló. Así fue como la chica se acercó a un policía inglés al quel e dijo: “Encontré... creo que a Owen Wilson se le cayó su tarjeta de crédito. ¿Qué debo hacer?”. Sin embargo, la respuesta del oficial no fue muy útil: “Oh, tal vez debas ir de shopping”.

Sabiendo que la policía no la iba ayudar, la joven pensó por un instante y recordó que su compañera de estudios se apellidaba Stiller. “Un momento. Creo que el papá de Ella es amigo de Owen Wilson. Debería llamar a Ella”, contó Ben Stiller. Luego, completó: “Entonces la llama y Ella me manda un mensaje: 'Mi amiga encontró la billetera de tu amigo, Owen'. Así que le escribí a Owen y le dije: 'Si quieres recuperar tu billetera respondeme de inmediato'. A los cinco minutos me llegó un mensaje que decía: 'Wow'”, para que todo el público estalle de risas.

Ben Stiller salvó a su amigo Owen Wilson de una situación incómoda.

Actualmente, Ben Stiller trabaja para una producción de Apple TV+ que está en pleno rodaje de su segunda temporada y fue una de las sensaciones del año. Hablamos de Severance, que no solo produce sino que también dirigió. El show se centra en una empresa llamada Lumon en donde los empleados se realizan un procedimiento mediante el cual les insertan un chip que permite disociar su personalidad laboral de la que tienen en el mundo privado. Es una excelente crítica a la alienación que nos ocasionan los trabajos cuya primera entrega tiene nueve capítulos.