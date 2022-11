¿Por qué motivo Leonardo DiCaprio estuvo a punto de perder su papel en Titanic?

A pocos días del estreno de Avatar 2: el camino del agua, James Cameron estuvo haciendo un repaso por toda su carrera y, por supuesto, no podía quedar afuera Titanic. Con este nuevo film entendimos que el cineasta sabe de paciencia y se toma su tiempo hasta terminar de producir satisfactoriamente sus películas. Un film como el del trasatlántico realizado en otra época con menos recursos también llevó sus meses de trabajo, por eso, Cameron no estaba dispuesto a arruinarlo eligiendo a cualquier actor. Leonardo DiCaprio tuvo una actitud que casi lo deja fuera del elenco. ¿Te imaginás qué pudo haber pasado?

En entrevista para GQ, Cameron hizo una retrospectiva sobre aquellos momentos y películas que lo convirtieron en todo un visionario. Una de ellas, obviamente, es Titanic. Al hablar de ella, el director mencionó una anécdota bastante curiosa que hizo pensar a muchos sobre el destino de Jack Dawson.

Leonardo DiCaprio tuvo una actitud que James Cameron rechazó y casi pierde su papel como Jack Dawson.

“Había una reunión con Leo y después una prueba de cámara. La reunión fue divertida porque yo estaba en la sala de conferencias esperando para conocer al actor. Miré alrededor, y todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión. Querían conocer a Leo. Encantó a todos. Volvió unos días después, y yo tenía la cámara lista para grabar el video. Él no sabía que iba a hacer una prueba. Pensó que era otra reunión para conocer a Kate [Winslet]. Les dije: ´Ok, vayamos a la otra habitación, diremos algunas líneas y grabaré´. Él me dijo: ´¿Quieres decir, qué leeré [para el papel]?´ Le respondí que sí, y me respondió: ´Oh, yo no leo´. Sacudí su mano y le dije: ´Gracias por venir´”, relató el cineasta.

Básicamente, la negativa de DiCaprio para leer en la prueba de cámara pudo sacarlo de la película que catapultó su carrera a lo más alto. Afortunadamente, el ahora ganador del Óscar recapacitó instantáneamente y supo que era una oportunidad que no podía perder. En ese momento, Kate Winslet ya tenía el papel de Rose en sus manos, por lo tanto, la lectura de DiCaprio no se trataba de una audición cualquiera. Era el paso final para convertirse en estrella.

Cuando la producción conoció a Leonardo DiCaprio se enamoró de él automáticamente.

“Me dijo: ´Espera, espera, espera. ¿Si no leo, no tengo el papel? ¿Eso es todo? ´ Yo le dije: ´Oh, sí. Vamos. Esta es una película gigante que va a tomar dos años de mi vida, y tú te irás a hacer otras cinco cosas mientras yo estoy en la post producción. Entonces, no voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, vas a leer, o no consigues el papel´. Cuando dije “acción”, él se convirtió en Jack. Kate se encendió y reprodujeron la escena. Se habían abierto nubes oscuras y un rayo de sol descendió para iluminar a Jack. Pensé: ´De acuerdo. Él es el chico´”, concluyó Cameron.

Leonardo DiCaprio siguió las indicaciones del director James Cameron y obtuvo el papel de inmediato.

Afortunadamente para todos, la negativa de Leonardo DiCaprio no se trasladó al rodaje de Titanic, y el equipo logró una de las películas más espectaculares y taquilleras de la historia. Gracias a la buena recepción de la audiencia, la cinta recaudó más de $2,200 millones de dólares, con reestreno incluido.