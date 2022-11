Jamie Lynn: “soy mucho más que la hermana de Britney”

Britney Spears ya no tiene vínculo con nadie de su familia, no confía en ellos y no está dispuesta a dar el brazo a torcer para una posible reconciliación. Con uno de los miembros de los Spears que más se enojó fue con su hermana menor Jamie Lynn por “aprovecharse de todo su sufrimiento” y escribir un libro hablando sobre ella y todo lo que había sucedido en su pasado y con el proceso legal de tutela que enfrentó contra su papá. Ahora Jamie Lynn será parte de un reality show en el que seguramente las cámaras no perderán el foco en ella. ¿Qué pensará de esta participación la Princesa del Pop?

Jamie Lynn Spears, la hermana menor de Britney Spears y ex protagonista de la serie infantil Zoey 101, se ha convertido en los últimos años en una de las grandes villanas en la vida de la cantante derivadas de la opresiva tutela judicial a la que estuvo sometida la princesa del pop durante más de una década.

Britney Spears se encuentra enemistada con toda su familia, incluida, su hermana menor Jamie Lynn Spears.

La famosa artista no le ha perdonado a su hermana que se atreviera a publicar un libro autobiográfico, titulado Things I Should Have Said, en medio de la batalla legal que libraba contra su papá, Jamie Spears, a fin de desencadenarse definitivamente del control que ejercía sobre sus finanzas y otros aspectos personales de su vida. Para Britney, que Jamie Lynn aprovechara ese dramático episodio de su vida para lucrar con sus testimonios y experiencias personales fue una enorme traición.

Hay que recordar que la artista llegó a calificar a su hermana de "basura" en una explosiva publicación de Instagram, en la que le reprochaba su papel de cómplice de los constantes abusos de su papá y, sobre todo, su deseo de ganar dinero a costa de su sufrimiento.

Britney Spears está enojada con su hermana Jamie Lynn Spears porque escribió un libro hablando de su vida.

"El descaro que tienes al vender un libro y hablar mierd** sobre mí, y encima estás mintiendo. Ojalá te sometas a un detector de mentiras para que la gente sepa que eres una mentirosa. ¡Eres basura, Jamie Lynn!", escribió Britney en ese entonces. Ahora, habrá que ver cómo reaccionará la mayor de las hermanas Spears ante la noticia de que Jamie Lynn protagonizará un reality show llamado Special Forces: World's Toughest Test, en el que pretende sacar a relucir su fortaleza física y mental.

Jamie Lynn Spears formará parte de un nuevo reality show donde quiere demostrar que es mucho más que la hermana de Britney.

Se trata de un formato que lleva al límite a sus concursantes con una serie de retos que, a juicio de la intérprete, le servirán para demostrar que es algo más que la hermana de Britney. "Cuando era pequeña, mi hermana alcanzó la fama mundial. Me imagino que quiero probar que valgo algo", asegura Jamie Lynn en un vídeo promocional en el que no puede evitar derramar varias lágrimas.