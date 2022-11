¿Eugenio Derbez no podrá levantar más su brazo tras el accidente que sufrió?

El cómico mexicano Eugenio Derbez reapareció en redes sociales dando una actualización de su estado de salud. Cabe recordar que el también productor, sufrió un importante accidente a finales del mes de agosto pasado que le produjo la múltiple fractura de uno de sus hombros.

Así fue que Derbez compartió con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram una noticia poco alentadora. A través de un “live” que realizó el actor comunicó que los doctores le dijeron que ya no podrá volver a levantar el hombro como lo hacía antes, aunque Eugenio, prefiere desafiar ese pronóstico, por lo que sus expectativas son volver a tener la misma movilidad que tenía anteriormente.

Según los medicos, Eugenio Derbez no podrá levantar su brazo como lo hacía antes del accidente.

"Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el hombro, no más que el brazo, no más de acá, que nunca más. Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien", expresó Eugenio.

"Ya me quitaron el cabestrillo. No me han quitado lo 'cabrestillo', eso no me lo han quitado, pero ya me quitaron el cabestrillo. Voy bien. Todavía no puedo levantar el brazo, todavía no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya lo muevo bastante bien. Ya les enseñaré unos avances que he tenido", agregó el actor de “Coda”.

Tras el accidente, Eugenio Derbez está volviendo de a poco a su rutina laborar.

"Hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no, voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Para haber tenido 17 fracturas en esta zona, estoy muy bien", aseguró el comediante.

Asimismo, reveló que está trabajando en un proyecto especial donde rendirá homenaje a sus personajes más famosos como el “Lonje Moco”, “Armando Hoyos” y “El Diablito”, por lo que aseguró que poco a poco se va reincorporando a sus actividades laborales.