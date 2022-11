La esposa de Marco Antonio Solís presume su perfecta figura y deslumbra a todos

Una vez más la esposa de Marco Antonio Solís acaparó las miradas de todos en las redes sociales. Su nombre es Cristian Salas, pero es conocida popularmente como Cristy Solis. Ella es una exmodelo cubana que dejó su carrera desde muy joven para acompañar al amor de su vida en su carrera musical.

Ellos se casaron a comienzos de la década del '90 y desde ese momento nunca más se separaron. Hoy en día son una de las parejas más querida de la farándula latina. La feliz pareja tuvo dos hijas llamadas Marla y Alison. Ellas son dueñas de un gran talento y no solo para la música, carrera a la que se dedican, sino también en el modelaje.

La edad puntual de Cristy Solís es todo un misterio.

Recientemente, en su feed de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Marco Antonio Solís compartió un carrusel de fotos que dejó en evidencia no solo la impactante belleza que posee sino también la perfecta figura que tiene a sus más de 50 años. La edad puntual de la exmodelo es todo un misterio.

En las imágenes se puede ver a Cristy Solís lucir un vestido de tonos oscuros que se caracterizaba por tener un pronunciado escote. La ocasión fue para acompañar a su esposo y a sus dos hijas a los Latin Grammy 2022. En la alfombra roja, la popular rubia fue una de las mejores vestidas y por ende la que se llevó más miradas.

Cristy Solís dejó su carrera para seguir los pasos de su amado Marco Antonio Solís.

Junto a las capturas, Cristy Solís agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Siempre recordaré la magia de este día con una gran sonrisa porque sé lo que representa para ti este presente , los años de trabajo, dedicación , entrega, disciplina y sacrificios que costó llegar hasta aquí @marcoantoniosolis_oficial. Solo existe el aquí y el ahora y no hay nada más importante que este momento. Nutro mi alma con tus versos, con tus melodías y con ese don que Dios puso en tu corazón y que compartes con innumerables almas. Soy testigo de tus pasos desde el bendecido lugar que me da el ir a tu lado tomada de la mano y desde ese sitio quiero decirte que admiro el hombre que eres, el artista en que te has convertido y la leyenda que ya escribiste. Los momentos que acabamos de vivir son un tesoro para todos los que te amamos y desde lo más profundo de nuestro ser. Estoy y siempre he estado incondicionalmente para ti . Detrás de esa barba y esa larga cabellera existe un corazón enorme que solo a cultivado lo que se cosechó: el amor, la lealtad , y el respeto de tus compañeros en la industria, tus fans, amigos ,y familiares. Te amo".