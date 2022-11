Cómo son los aros súper caros que usa Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy volvió a la alfombra roja para la presentación en Nueva York de la película The Menu que se llevó a cabo en el AMC Lincoln Square, luego de su estreno en Londres. Anya deslumbró con su look como suele suceder por su original gusto a la hora de vestir en eventos, premios o premieres. En esta ocasión, causó furor por sus aros en forma de flor.

Desde su salto a la fama con su papel protagónico en la serie Gambito de dama, la actriz de 26 años se ha convertido en una de los nuevos rostros más influyentes en el mundo de la moda, asesorada por su estilista Gregory Russell.

En Nueva York, la joven con raíces argentinas lució un mini vestido strapless de estilo barroco de la colección Primavera-Verano 2023 de Christian Dior, que resaltó sus piernas. El diseño de la casa francesa se inspira en el siglo XVIII con un toque más atrevido y sexy.

Se trata de un conjunto en encaje color negro con escote, con la parte superior entallada y falda acampanada al estilo de los años 50. La estrella ganó altura con stilettos de taco XL y sumó guantes largos de red con detalles en cuero que evocan lo mejor del viejo Hollywood.

Esa elección no fue azarosa dado que los guantes elevaron el estilismo. No es la primera vez que la actriz apuesta por este accesorio: hace solo unos días, para la presentación de la película que protagoniza con Ralph Fiennes, escogió un look monocolor confeccionado con vestido azul klein y guantes de látex a juego de la colección de Alexander McQueen.

La mayor parte de la atención de look la acaparó uno de los complementos. Anya brilló con unos aros de cristal en forma de flor que cuestan una fortuna. Se trata del accesorio de la marca Tiffany, modelo Victoria Mixed Cluster que poseen un valor de 22 mil dólares.

El modelo de los aros está inspirado en el fuego y el resplandor de superlativos diamantes, Tiffany Victoria utiliza una combinación única de cortes para una sensibilidad romántica. Las gemas en forma de pera se alternan en perfecta proporción con el platino para enmarcar bellamente el rostro.

Taylor-Joy resume algunas de las tendencias que marcarán la moda en los outfits de fiesta esta temporada: prendas de encaje con transparencias, guantes largos, escotes palabras de honor y vestidos cortos como alternativa para quienes no sienten comodidad con los vestidos largos.