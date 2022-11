Amamos el maquillaje de Anya Taylor-Joy y te explicamos cómo lograrlo en pocos pasos

Desde un lápiz de labios púrpura hasta la sombra de ojos plateada, la modelo y actriz Anya Taylor-Joy elige para todos los días unos looks de maquillaje de lo más llamativo. Muy revolucionaria, además de ser la actriz del momento, está convirtiéndose en un icono de la innovación.



Autentico y vanguardista: el maquillaje de Anya Taylor-Joy

No hay dudas de que es la actriz del momento y que Anya Taylor-Joy no teme presumir sus looks de belleza, los cuales cada vez son más vanguardistas. Por ello, no es de extrañarse que haya sido nombrada la imagen de la casa Dior. Entre ese típico delineado sesentero, como el glitter en los párpados, y el llevar la tez resplandeciente, su maquillaje es realmente una inspiración.

Para quienes quieren saber cómo lograr el make up que la actriz elige para todos los días, a continuación les compartimos unas ideas increíbles.

Cómo lograr el maquillaje que Anya Taylor-Joy elige para todos los días - Fuente: Telva.

Siempre radiante: cómo lograrlo todos los días

No es para nada difícil seguir los tips de belleza de Anya Taylor-Joy. Esto es lo que se debe adoptar para lograrlo y estar esplendida todos los días:

El look ahumado es uno de sus puntos débiles y esenciales. La boca roja. Si miras con detalle, casi siempre se la ve con los labios que llaman muchísimo la atención, algo que resulta ideal para todos los días. El delineador de ojos de los años 60 es infaltable en su maquillaje diario. Tiene un aspecto gráfico perfecto para lucir su rostro, pero eso lo logran los párpados con glitter. Al momento de elegir un delineador, prefiere que sea de efecto azul. Un dato que la hace destacarse siempre que se la ve en público, y por eso todas las mujeres están atentas a cómo es su make up, es que siempre tiene la tez brillante.

Todos estos son tips claves que Anya elige para su maquillaje de todos los días, aunque vale aclarar que a veces varía los tonos. Por ejemplo, como es vanguardista usa sombra de ojos plateada y melocotón, y los labios púrpura. Y sí, no caben dudas de que siempre se ve espléndida.

¿Te animas a seguir sus sugerencias? ¿Qué es lo que más te gusta de su elección diaria?

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.