Esto es lo que piensa William Levy de las mujeres españolas

Recientemente, la revista española “GQ” ha reconocido al actor cubano William Levy como uno de los “Hombres del Año”, confirmando de esta manera, que el galán está atravesando por uno de sus mejores momentos profesionales. Lo cierto es que e protagonista de “Café con aroma de mujer” fue a recibir personalmente el premio, y a su llegada desató la locura de todas sus fans que estaban presente en el Hotel Palace de Madrid, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia de entregas.

El cubano de 42 años, llegó vestido con un elegante smoking y luciendo su seductora sonrisa, por lo que los cuatro personales de seguridad tuvieron mucho trabajo tratando de mantener el orden a sus seguidoras que se abalanzaban sobre el actor. Vivida una nueva experiencia de desenfreno, William confiesa que “todavía no puede creer” la pasión que despierta a su paso. “Estoy agradecido con toda la gente en España, el cariño que me han dado, el recibimiento que me han brindado. Yo no hago nada del otro mundo, soy una persona normal, con valores familiares”, aseguró Levy con toda humildad a pesar del arrollador éxito que está teniendo en ese país.

El galán reconoce que todo esto es una sorpresa para él, “No me esperaba que fuera a pasar lo que ha pasado con ‘Café’. Lo hicimos con mucho amor durante la pandemia en Colombia. Fue un proyecto que estuvo lleno de gente talentosa y creo que el hecho de haber sacrificado todo el mundo en conjunto es lo que ha hecho que haya tenido el éxito que ha tenido”, comentó el cubano.

Sin aclarar qué hay de cierto en que su corazón vuelve a estar ocupado tras su separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, William reveló lo que piensa de las mujeres españolas. “Tienen mucha personalidad, muy guapas, muy alegres, viven la vida”, dijo el galán.