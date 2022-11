Así es la apretada agenda de Adamari López durante toda la semana

La carismática conductora de televisión Adamari López es una de las figuras latinas más queridas en el mundo del entretenimiento. Y es que a pesar de la apretada agenda que tiene de lunes a viernes con actividades profesionales y personales, se toma el tiempo de compartir e interactuar con los más de 8 millones de seguidores que cuenta solo en Instagram. "A veces siento que me faltan horas del día pero para descansar porque las demás las utilizo bastante bien", reconoció la presentadora.

Al que madruga, Dios lo ayuda, y eso Adamari lo sabe, ya que su día arranca muy temprano. "A las 4:45 está sonando mi reloj. Tengo tres alarmas porque a veces una sola no me da y le voy dando hasta que me toca levantarme", confesó la estrella de Telemundo. Al levantarse, se toma un baño y parte rumbo a su trabajo para prepararse par su matutino “hoy Día”. "Aquí me peinan y me maquillan, aquí me visto y comienza el show. Son 3 horas bien moviditas del contenido que tenemos en el show, después por lo general promoción, tenemos reunión de producción", comentó Adamari.

Mientras su pequeña hija Alaïa sigue en la escuela, y ella ha terminado con sus compromisos laborales, la conductora se toma un tiempo para realizar su rutina de ejercicios. "Jocelyn es mi entrenadora, voy a su casa. Trato de hacerlo después que salga del trabajo para sacarme eso del medio. Si es que no puedo y tengo que hacerlo por la tarde, también a veces trato de dividirme con el papá de Alaïa, para que él la busque y haga algunas actividades con ella mientras también yo trato de completar esas otras labores que quiero hacer y que tengo la necesidad", dijo López.

Durante las mañanas, Adamari se dedica de lleno a su carrera profesional.

"Además de eso, los lunes, miércoles y viernes me hago un masaje de reducción que me ayuda a drenar para que la piel se vaya pegando y me vea mejor. Hago el súper, llevo la ropa a la tintorería. Lo divido en días. Hay días que me hago una semana sí una no las manos y los pies, a veces también el retoque de tinte, que a veces eso me toma mucho más trabajo porque son muchas horas y no tengo tantas horas para pasar en la peluquería así que dejo que los destellos de luz se vean por lo menos un poquito más rato, pero ahí me voy dividiendo", comentó la puertorriqueña.

Cuando Alaïa sale de la escuela, Adamari se enfoca en la crianza de su pequeña hija.

Cuando Adamari está con su hija, se enfoca en las necesidades de su primogénita. "Me tocan las actividades con ella, unos días es el catecismo del que además me puse como mamá voluntaria, así que ese día salgo como a las 6 de la tarde de las actividades para después irme a estudiar con Alaïa, que le toca por lo general matemáticas, español, de lo que le toque", comentó la también actriz.

"Un día le toca clase de música, clase de golf, hay unos días que la llevo a tutoría porque me gusta también que alguien que tenga mucho más conocimiento la encamine para que haga bien las cosas. Y entre eso también trato de tener vida personal, hacer cosas que me gustan, divertirme, ir al cine, tratar de ver una serie, que me ha costado muchísimo, pero bueno por ahí voy haciendo de todo un poquito. Pero yo siempre le pongo buena cara y buena sonrisa porque mientras tenga salud y vida lo demás es solo queja", detalló Adamari López.