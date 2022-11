¿Cómo se lleva Maya Hawke con las aplicaciones de citas?

En el marco de promoción de Do Revenge, Maya Hawke y su compañera de elenco Camila Mendes estuvieron dando una serie de entrevistas pero una de las más divertidas fue la que propuso Vanity Fair para someterlas al detector de mentiras. Es este espacio surgió el tema de las apps de citas, su utilización y experiencia con ellas, y las jóvenes actrices no dudaron en responder.

Maya Hawke y Camila Mendes fueron invitadas a realizar la prueba del detector de mentiras que últimamente realiza Vanity Fair. Hace algunos meses, Pedro Pascal fue invitado a realizar la prueba que dio algunas respuestas muy divertidas, particularmente en lo que respecta al uso que le da a sus redes sociales.

Maya Hawke y Camila Mendes protagonizaron Do Revenge.

En el caso de las protagonistas de Do revenge, el desafío pasó por hablar de citas y de cómo se llevaban las actrices de esta película de Netflix con el mundo de los vínculos. La primera en responder fue Camila Mendes, que para cuando llegó el turno de Maya Hawke no desaprovechó el momento y buscó divertirse a costa de poner incómoda a la estrella de Stranger Things. Eso sí, la mayoría de las veces, Maya Hawke salió muy bien parada.

Según reconoció en la entrevista, Maya Hawke utilizó algunas apps para tener citas en el pasado. Si bien no contó cuáles fueron las que utilizó, dio a entender que se trataba de una aplicación en la que solo había gente que esté vinculada a la industria para poder hacer un match. Luego, Camila Mendes le preguntó a Hawke qué app recomendaría para tener citas, a lo que la actriz de Stranger Things contestó: “Ninguna. Dije que no usaba citas porque nunca conocí a nadie que me haya gustado en una app de citas”.

Como dijimos, la prueba del detector de mentiras a la que se sometieron Maya Hawke y Camila Mendes fue parte de un circuito de notas que dieron para promocionar Do revenge. En caso de que no hayas visto esta película de Netflix, te contamos que se trata de una producción que se lanzó en septiembre de este año centrada en Drea y Eleanor. Mientras la primera se quiere vengar de su novio por filtrar un video íntimo, la segunda es perseguida a partir de un rumor sobre ella. Al cruzar sus caminos, decidirán ayudarse mutuamente.