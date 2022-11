Maluma abandonó una entrevista en vivo a horas de su actuación en el Mundial Qatar 2022

El cantante colombiano Maluma se encuentre en el ojo de la tormenta por haber aceptado cantar en el Mundial Qatar 2022 debido al atropello de los derechos humanos que sufre este país. A horas de su actuación, en una entrevista con el periodista Moav Ardi, de la cadena israelí “Kan”, el artista fue cuestionado por esta situación, pero ante la insistencia del reportero, se enojó y abandonó el set en pleno programa en vivo.

Maluma, junto a Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares interpretan "Tukoh taka", el himno del Mundial de Qatar, evento que se encuentra envuelto en una polémica por los abusos que sufre su población en materia de derechos humanos.

El momento en que Maluma abandona la entrevista en vivo.

Hace unos días la británica Dua Lipa dijo “no” a la propuesta que le llegó para ser una de las artistas invitadas a la ceremonia inaugural. La activista de la comunidad gay, aclaró que no cantaría en Qatar ni visitaría el lugar hasta que las cosas cambiaran. Incluso dijo que apoyaría a su equipo, pero de lejos. "Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo", sentenció la cantante.

Por su parte, Rod Stewart y Shakira también se pronunciaron al respecto, ya que también había rechazado la oferta que les hicieron para cantar en el evento deportivo.

AL retirarse, Maluma trató de "grosero" al entrevistador.

Maluma abandona entrevista

El colombiano Maluma fue entrevistado por Moav Vardi, de la cadena israelí "Kan", quien lo cuestionó sobre las denuncias de violaciones en derechos humanos en Qatar.

"Sabes, debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tiene problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, preguntó el entrevistador al cantante.

En principio, Maluma respondió diciendo que era algo que no podía resolver y que quería disfrutar de la fiesta del futbol. “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el futbol y la fiesta del futbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando futbol también”, respondió Maluma.

Sin embargo, el periodista Moav Vardi insistió sobre el tema tratando de obtener una respuesta convincente de parte del cantante. "Pero puedes entender que la gente va a decir que solo con tu presencia aquí estás ayudando a encubrir...", pero no pudo terminar la frase ya que Maluma lo interrumpió diciendo: "yo entiendo, pero ¿tengo que responder esa pregunta?", dijo el cantante a gente de su equipo, "no, no tienes que responderla", se escucha que alguien le contesta. El descargo de Maluma por lo ocurrido en la entrevista en sus historias de Instagram.

Luego de este tenso momento, el cantante colombiano se paró haciendo un gesto desaprobador con el rostro y abandonó el set remarcándole a Vari que era “un grosero”.

Por su parte, el cantante utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido en la entrevista, y a través de una historia de Instagram dejó sentada su postura.