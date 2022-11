¿El fantasma de que actor apareció en el set de grabación de “El Chavo del 8”?

“Don Ramón” fue uno de los personajes más queridos y populares de la exitosa serie “El Chavo del 8” creada por Roberto Gómez Bolaños. Interpretado por el actor Ramón Valdés, el papá de “La Chilindrina” participó en numerosas películas desde el inicio de su carrera, pero fue el papel que hizo en “la vecindad” el que lo catapultó a la fama, y también fue el último al que dio vida. Pero, tras la muerte del actor, supuestamente su fantasma siguió visitando el set de grabación, donde incluso, el elenco escuchaba su voz.

Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a causa de un cáncer de estómago. Carlos Villagrán quien dio vida a "Quico", habría sugerido que el papá de “La Chilindrina” pudo haber precedido su muerte con la última escena que grabó para la serie.

Según los actores del elenco de la serie, se escuchaba la voz de "Don Ramón" en el set de grabación.

La última escena de Don Ramón

Carlos Villagrán reveló la última escena que grabó Valdés. Era de “Quico” y otro personaje, que se retaban para visitar un panteón para ver quién tenía más valor en la noche. "Don Ramón va a buscar a Quico. Entra Don Ramón al panteón, con el efecto de bruma, se pierde en la bruma y corte, se queda, fue su última escena", narró el comediante.

Supuestamente, en una ocasión apareció el fantasma de "Don Ramón" en una escena de "El Chavo del 8".

Cabe recordar que Carlos Villagrán no asistió al funeral de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo, nombre completo del actor, sin embargo, recuerda el momento de su muerte con un chiste que le hizo a su compañero. "Lo abracé y empecé a llorar, en ese momento me dijo: "Ya no llores, cachetón. Allá te espero", a lo que respondió: "¿Allá con el Señor?", a lo que Ramón remató: "No te hagas el tonto, allá abajo", dice el chiste.

El fantasma de Don Ramón

Tras su muerte, mucho se ha dicho sobre la presencia del espíritu de “Don Ramón” en el set de grabación de “El Chavo del 8”, por lo que se creyó que el actor quedó con algunas cosas pendientes, razón por la cual seguían escuchando su voz en las jornadas de filmación.

En este sentido, existe un video en el que supuestamente se muestra al fantasma de fallecido actor en una escena de la comedia, donde se puede observar su rostro en una ventana de la vecindad.