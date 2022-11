Elliot Page desfiló en la alfombra roja con quien parece su nueva conquista

Aunque en ciertos momentos nos sintamos desolados, hay que despertarse cada día con la certeza de que lo que sobra en la vida son nuevas oportunidades. Tal parece que el amor ha vuelto a llamar a la puerta de Elliot Page, quien se mostró en la Gala de Arte y Cine del LACMA junto a Mae Martin, un reconocido comediante y actor trans no binario, protagonista de la serie Feel Good en Netflix. ¿Están en pareja?

Elliot Page, conocido por su papel de Viktor Hargreeves en la serie de Netflix The Umbrella Academy, volvió a encontrar el amor, después de que en enero del 2021 se divorciara de Emma Portner tras tres años de matrimonio y luego de unos meses separados. Elliot Page acaparó la atención de todos los presentes de la LACMA Art + Film 2022 al desfilar por la alfombra roja junto a Mae Martin, un comediante trans que también se define como una persona no binaria, a quien muchos apuntan como su más reciente conquista.

Previó a la gala, los actores compartieron una serie de fotografías lo que provocó la reacción de sus fans quienes les pidieron que confirmaran su relación. “Gracias @gucci por tenernos a mí ya @hooraymae en la Gala Art+Film de @lacma’”, escribió Page junto a su publicación. Martin respondió al post con un emoji de corazón de color morado. Aunque las imágenes sorprendieron a los seguidores del actor, fue la frase con la que Mae Martin compartió las fotos en su cuenta de Instagram, lo que más llamó la atención.

“Mi rey @elliotpage me sacó”, subtituló Martin en una selfie tomada en el baño, junto con varias otras fotos y videos de la noche, incluyendo una actuación de Elton John. “Gracias @Gucci por el traje y @lacma por la impresionante noche”, colocó en la descripción el comediante y actor.

En los comentarios las reacciones no se hicieron esperar, pues ambas recibieron mensajes como "Esta foto es DEMASIADO”, escrito por la modelo transgénero, Munroe Bergdorf, mientras que la actriz y activista de The Good Place, Jameela Jamil indicó “Dios mío, qué sexy”. “Espera, ¿ustedes dos se están saliendo?”, “Pongan una etiqueta de advertencia en este dúo. Demasiado sexy para manejar”, “La belleza absoluta de ustedes dos”, son otros de las reacciones. En 2018, Elliot Page se casó con Emma Portner, quien fue un gran apoyo cuando el actor comenzó su cambio de género, sin embargo, apenas el año pasado anunciaron su divorcio separándose de forma "amistosa".

Mae Martin nació en Toronto, Canadá el 2 de mayo de 1987, por lo que hoy tiene 35 años. La celebridad es conocida por ser protagonista y guionista de la serie fe Netflix Feel Good, con la que ha ganado premios como un BAFTA TV en la categoría mejor interpretación femenina de comedia. Además, ha participado en Uncle, Comediantes del mundo, LOL: Last One Laughing y The Flight Attendant, por mencionar algunos proyectos en televisión y cine.