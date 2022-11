¿Por qué Génesis Rodríguez, la hija menor de “El Puma”, dejó de grabar telenovelas?

La súper exitosa serie “The Umbrella Academy” de Netflix fue el último proyecto en el que participó la actriz Génesis Rodríguez, hija menor del reconocido cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez.

Génesis Rodríguez comenzó su carrera como actriz desde muy chica, su primera telenovela llamada “Prisionera” la grabó cuando tenía 16 años de edad. En esa producción compartió créditos con Gabriela Spanic y Mauricio Islas, aunque con el galán tuvo un romance en la vida real y “El Puma” le entabló una denuncia porque ella en aquel momento era menor.

La última telenovela en la que participó Génesis Rodríguez

Mauricio Islas tuvo que pagar una importante fianza y luego fue a juicio, donde ganó pero su reputación ya estaba dañada. Lo cierto es que luego de la telenovela “Prisionera” Génesis Rodríguez grabó varios melodramas, y la última en la que participó fue la versión de “Doña Bárbara” en el 2008, con los actores Edith González y Christian Meier.

Hace un tiempo, Génesis Rodríguez reveló la traumática experiencia que fue grabar “Doña Bárbara”. “Horrible. Teníamos que manejar por una montaña superpeligrosa. Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso”, contó Génesis.

"Me acuerdo que se había tumbado un camión supergrande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible”, agregó la hija de “El Puma” Rodríguez.

Además, la hija menor del cantante dijo que, a pesar de estar cansada de los imprevistos en los rodajes, ella veía que estaba desprotegida laboralmente a la hora de grabar telenovelas. "Gracias a Dios, los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tienen SAG [Sindicato de Actores]. Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas, porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor”, afirmó la actriz.