Así está hoy Matías Gregorio, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa no se caracteriza por exponer mucho en sus redes sociales a Matías Gregorio, el hijo que tuvo junto a Julián Gil. Sin embargo, hay ciertas excepciones que permiten apreciar cómo luce el niño al día de hoy y a sus 5 años.

A sus 42 años, Marjorie de Sousa disfruta de un excelente momento profesional y también de la maternidad que ejerce todos los días desde hace casi 6 años con su hijo, Matías Gregorio.

El pequeño nació en enero del 2017 y es fruto de la relación que la actriz venezolana supo tener con el argentino Julián Gil. A meses de cumplir 6 años, Matías está cada vez más grande y así se lo puede ver en el Instagram de su madre.

En el último cumpleaños del niño, Marjorie le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Además de describirlo como “lo más bonito” que llegó a su vida, dijo que dentro suyo tiene demasiado para agradecerle.

“Cuando escuché esa voz, al tocarte, sentí que se me paraba el corazón”, agregó. También le dijo que “contigo las tormentas son aventuras mágicas” y que es “un ángel” y “un ser noble”.

Marjorie de Sousa, su hijo Matías Gregorio y la polémica con el padre, Julián Gil

Más allá de toda esta demostración de afecto, lo cierto es que la actriz de Un poquito tuyo y La desalmada no suele exponer mucho a su hijo en sus redes sociales.

Sin ir más lejos, muchas de las publicaciones que comparte o bien están desactualizadas (la última es del pasado mes de agosto, aunque Matías no parece de 5 años y medio de edad) o bien son fotos del pequeño en las que no se le ve el rostro.

Marjorie de Sousa y una de las fotos más recientes de su hijo, Matías Gregorio.

No termina de quedar en claro si esto es más bien una elección personal de la madre o si tiene que ver con la polémica legal que involucra a Julián Gil. Hace poco, el argentino de 52 años confesó que sigue llorando porque no le dejan ver a su hijo y que aún no entiende el motivo de esta situación.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que Matías Gregorio, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa está así de grande?