Belinda presumió su perfecta figura con un look que es tendencia

La montaña rusa emocional que tuvo este año Belinda no se compara con ningún otro. No sólo regresó a la pantalla siendo parte del elenco de Bienvenidos a Edén, serie producida por la plataforma Netflix, sino que volvió a lanzar canciones nuevas que lograron posicionarse como las más escuchadas y regresó a la soltería, tras separarse del también cantante Christian Nodal en términos lamentables y sacando muchos trapitos al sol. Lo cierto es que la madrileña ama ser tendencia cuando logra encender las redes sociales con un look para el infarto y que sabe cómo lucir.

Ahora Belinda es noticia porque a través de su cuenta de Instagram compartió unas imágenes muy sensuales donde se la puede ver a la artista con un vestido negro con detalles fruncidos a los costados de la pierna hasta la cintura, un diseño hecho a medida de la española para lucir su figura perfecta y seducir a sus fans que tanto la celebran a través de Internet, en sus conciertos y siguiéndola en cada proyecto suyo.

Otro detalle de estas imágenes que Belinda subió a Instagram son las espectaculares botas que tiene puestas. Se trata de un modelo que marca tendencia para esta época del año y seguramente será imitada en más de una ocasión con este look de color sobrio pero lo suficientemente jugado como para mostrar piel y encender el fuego del deseo en todos los que la ven lucirse para sus fans con mucha felicidad.

La publicación de Belinda con este look impresionante recibió más de un millón de likes de parte de sus leales seguidores al mismo tiempo que ella confesó que subió varias fotos vestida de esa manera porque le gustaron todas las imágenes que se había sacado en ese momento tan especial, donde queriendo o sin querer, logró seducir a sus fans una vez más mostrándose cerca de ellos con cada publicación que les comparte en redes sociales.

Belinda lució su impactante figura con un vestido negro entallado.

En una reciente entrevista, Belinda confesó que le encantaría hacer una serie televisiva de su vida pero sabe que todavía le quedan muchas aventuras y experiencias para vivir y poder volcarlas en este proyecto. Su deseo es empezar por la historia de amor de sus padres, su nacimiento y cómo, desde pequeña, fue desarrollando su don artístico y llegó al mundo del espectáculo.