Quién fue el actor que denunció a Salma Hayek por darle malos consejos

A través de los años, Salma Hayek se ganó un lugar de privilegio dentro de la industria cinematográfica. Se considera que la actriz es una de las figuras que mayor notoriedad adquirió en el mundo de Hollywood, rompiendo parámetros y abriendo terreno también para otras grandes colegas a través de su inobjetable talento.

Hayek es una de las ocho actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz principal o de reparto al premio Óscar, y la primera en haber sido nominada como actriz principal. Es por eso y mucho más que ha logrado hacerse de un respeto muy valioso dentro del espectáculo.

Es cierto que su papel de Carolina en 'Desperado' (1995) la puso en el mapa hollywoodense, pasando también por 'Del crepúsculo al amanecer', 'Frida', 'Dogma', 'Beatriz at Dinner', 'Savages', 'Eternals', 'House of Gucci', 'Son como niños' y más. Pocos se atreverían a cuestionarla, pero siempre hay excepciones y hay colegas (uno en particular) que cuestionó un consejo actoral que le dio.

Todo esto nos lleva a Matthew Perry, actor que saltó a la fama por su recordado papel como Chandler Bing en la icónica sitcom Friends. El artista está pronto a lanzar su libro biográfico, hablando de la popular serie, su problema de adicciones y más, prometiendo revelar muchos datos inéditos. Entre estas cosas, habló también de la mexicana y la vez que compartieron trabajo.

Recordemos que Perry protagonizó una película con Hayek en el inicio de sus carreras, cuando coincidieron para 'Fools Rush In', película estrenada en 1997. Hablamos de una comedia romántica, que si bien no tuvo un destaque tan importante dentro del medio, el papel de la actriz fue memorable. El actor se habría burlado de la metodología de Hayek en el film.

Según Entertainment Weekly, Perry escribe que se le ocurrieron algunas estrategias de actuación para convertirse en protagonista. “Salma también había hecho todo lo posible: entró en mi tráiler al comienzo de la filmación y dijo: 'Vamos a cucharear un poco'. Hice mi mejor imitación de Chandler, la cosa de mirar dos veces y mirar sardónicamente, y dije: '¡Oh, está bien ! ¡Vamos a cucharear un poco !'”.

Luego agregó que las “ideas prolijas de Hayek no siempre fueron útiles”, argumentando una situación puntual: “Hay una escena en la que le declaro mi amor. Ella sugirió que no nos miráramos, sino que deberíamos mirar hacia nuestro futuro juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente dije: 'Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena. Mira donde quieras, pero yo te voy a estar mirando'”.

A pesar de esta experiencia, Perry considera que 'Fools Rush In' fue “probablemente” su “mejor película”, mientras apunta que el director del film, Andy Tennant, “fue un tipo muy inteligente e increíblemente agradable”.