Ninel Conde rompió el silencio y dijo por qué no fue al cumpleaños de su hijo

Ninel Conde además de ser una de las actrices más importantes de México es dueña de una perfecta belleza que a diario deslumbra a sus seguidores. Sin embargo en esta oportunidad la famosa azteca es tendencia en los diferentes portales de noticias del espectáculo al revelar el motivo del por qué no fue al cumpleaños de su hijo.

Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976.

Hace unos días Giovanni Medina festejó a lo grande el cumpleaños número 8 de su hijo Emmanuel, fruto de la relación que tuvo con la cantante y actriz Ninel Conde. Sobre el motivos de su ausencia, la nacida en Toluca de Lerdo dijo lo siguiente:

"La razón por la que no pude asistir al cumpleaños fue porque no soy bienvenida ni entre el papá de niño ni entre su círculo de amistades".

Sobre cuándo verá al pequeño Ninel Conde afirmó: "El miércoles próximo me toca la convivencia, yo diría, hasta incluso ridícula que me dejaron, tres horas cada quince días en un parque. Eso es lo que puedo ver a mi hijo, es una sentencia que se dio ya, la cual me parece ridícula, los argumentos son absolutamente misóginos basados en que soy artista, ¡[es] absurdo, absurdo! Ahí le daré su regalito el día que lo vea, prefiero dárselo a mandarlo y que a lo mejor no le llegue".

Ninel Conde junto a su hijo Emmanuel.

En tanto sobre como lleva vivir lejos de su hijo Ninel dijo: "Pues, sobreviviendo, resiliencia, orando mucho. Confiando mucho en Dios, distrayéndome con mi trabajo, tratando de sobrevivir y Dios me ha bendecido con mucho trabajo y pues me trato de distraer y no pensar, porque si me pongo pensar es algo que es muy injusto y las justicias generan mucha frustración".