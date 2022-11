Esta es la razón por la que David Beckham era rechazado en su juventud

El principio que deberíamos entender todos es que nadie nace siendo la persona en la que te convertís de adulto. Todo implica un largo recorrido y mucho esfuerzo porque el esmero y la paciencia son clave para conseguir todos los objetivos que te propongas. Un ejemplo de perseverancia es David Beckham, quien reveló en un reciente documental que será estrenado pronto en Disney + que cuando comenzó a incursionar en el deporte en sus años de adolescencia nadie lo elegía para ser parte de su equipo por su condición física. Pero se esforzó y hoy la historia es muy distinta.

El ex futbolista habló de sus propias experiencias como joven deportista en la nueva serie documental de Disney+, Save Our Squad, que lo muestra como mentor del equipo Westward Boys del este de Londres, que juega en la Echo Junior Football League, la misma liga en la que David comenzó su propia carrera futbolística.

Una de las escenas muestra a un chico llamado Orlando que es elegido en último lugar, y cuando David le pregunta al entrenador del equipo por qué dejó al chico hasta el final, el hombre le explica que es porque es "tranquilo". A continuación, David da un discurso entusiasta al equipo, explicando que a él le solían elegir al último en los equipos debido a su pequeña estatura cuando era joven.

David Beckman participará del próximo documental de Disney +, Save Our Squad.

En un clip dijo al grupo: "Siempre habrá una primera y una última elección, eso es lo que es. Cuando tenía su edad, siempre me elegían al último, siempre. ¿Saben por qué? Porque era el más pequeño, el más flaco y nadie me quería en su equipo, así era. Pero saben qué, trabajé duro". El ex capitán de Inglaterra siguió: "Si quieres ser el mejor en cualquier trabajo, en cualquier campo al que te dediques, debes tener hambre. ¿Van a demostrarme a mí y a los entrenadores lo hambrientos que están?".

La serie documental se estrenará el 9 de noviembre y mostrará a David tomando al equipo bajo su tutela mientras lucha contra el descenso en la parte baja de su liga. Un teaser de Save Our Squad publicado recientemente mostraba a Beckham declarando: "Quiero ayudarles a ganar, por eso he vuelto".

Anteriormente el esposo de Victoria expresó sobre el programa: "Es fantástico… dar a conocer el tipo de futbol base que he vivido, que me dio tanto al principio de mi vida en el juego. Fui muy afortunado de tener una larga y exitosa carrera como jugador y ahora tener la oportunidad de devolver a estas comunidades como mentor es increíble".

David finalizó que disfruta "desarrollar y alimentar a los jóvenes talentos es muy importante en el juego y es genial trabajar con Disney+ en este proyecto".