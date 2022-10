Revelan en qué gasta su fortuna Zendaya

Con tan sólo 26 años, Zendaya se convirtió en una de las actrices del momento y su fama va en constante ascenso, cosechando grandes éxitos y siendo una de las figuras más buscadas de la actualidad. Definitivamente nació para convertirse en una estrella, y eso lo demuestra cada vez que tiene que subirse a un escenario o cuando las cámaras se encienden.

Por supuesto que toda esta exposición y los grandes trabajos que ha realizado a través de diferentes producciones en estos años. Zendaya ya brilla desde su etapa como adolescente, recordando sus primeros pasos de la mano de Disney y luego encarando grandes proyectos con 'Spider-Man', 'Euphoria', 'Dune' y demás.

Todo esto ha llevado a que la actriz reúna una suma importantísima de dinero a partir de los trabajos que ha realizado. La pregunta entonces es, ¿De cuánto es la fortuna que tiene la joven artista? De acuerdo con Celebrity Networth, la joven tiene un patrimonio neto de $15 millones de dólares que sigue incrementándose.

Aún no se sabe cuánto ganó por 'Spider-Man: No Way Home', pero en la segunda película de la franquicia obtuvo $2 millones de dólares. De esta manera, se estima que con la tercera entrega ganó aún más. En 'Dune', obtuvo un sueldo de $300 mil dólares y por protagonizar 'Euphoria' ganó cerca de $5 millones, los cuales ha invertido en bienes raíces y también en algunos artefactos de colección.

Vale destacar que la suma de dinero es modesta en comparación con otras actrices y cantantes hollywoodenses, pero muy importante si tenemos en cuenta su juventud de Zendaya. Por supuesto que su carisma y la reinvención que está teniendo hace que los proyectos sigan lloviendo y la fortuna vaya en aumento.

Ahora bien, ¿En qué gasta o invierte esta fortuna? Más allá de que aún sea muy joven, ya se conoce que en tan sólo tres años adquirió dos propiedades inmobiliarias que superan el millón de dólares.

La primera la adquirió en 2017 en Northridge (Los Ángeles, California), por la que pagó 1,4 millones de dólares, siendo una casa de estilo mediterráneo con cinco dormitorios, cinco baños y un jardín con piscina y spa. La segunda mansión que adquirió en 2020 también está en Los Ángeles, aunque en Encino, distrito del Valle de San Fernando, hogar histórico de varias celebridades. Esta última le costó 3,97 millones y abarca unos 16.000 metros cuadrados. Cuenta con una casa principal de seis habitaciones, casa de huéspedes, una gran piscina y mucha privacidad.

En varias oportunidades, Zendaya contó precisamente cómo se maneja con estas cuestiones económicas y el dilema que tiene: “Mi esperanza es tener una carrera en la que pueda tener una posición financiera lo bastante buena para hacer lo que quiero hacer, sin preocuparme por otras cosas. Mi madre es ahorradora, así que trato de tener eso en cuenta. Luego mi padre dice: ‘No te lo vas a poder gastar cuando te mueras. Algo así. Estoy en un punto intermedio entre los dos’”, dijo.