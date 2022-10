La hija de Olivia Newton John explicó su adicción a las cirugías

Chloe Lattanzi, hija de la recientemente fallecida Olivia Newton John, publicó un video en su cuenta de la red social Instagram para comunicarle a sus seguidores su problema que ella califica como adicción a las cirugías y contó que se esfuerza a diario por superarlo.

A sus 37 años, Lattanzi se dedica a la actuación y se ha realizado diversas cirugías estéticas. Dichas intervenciones quirúrgicas fueron el foco de una gran cantidad de cuestionamientos y hostigamiento en las redes a la actriz.

Ante esta situación, la hija de la protagonista de la película Grease, decidió publicar un mensaje para compartir con sus seguidores su padecimiento.

“Creo que comencé a ponerme rellenos hace unos 10 años. Mi cara se veía muy hinchada y extraña. Hay un producto que puede eliminarlo, básicamente lo disuelve, pero este es un proceso continuo por el que atravieso”, contó Lattanzi.

La presión existente sobre la apariencia de las personas en el mundo del espectáculo es un factor influyente que hizo mella a lo largo de la vida de la actriz. Lattanzi sufrió problemas de adicciones en el pasado y atravesó un proceso de rehabilitación a causa de su consumo tanto de alcohol como de drogas, sumado a un cuadro de trastorno alimentario.

La hija de Olivia Newton John contó cómo afronta este momento y dijo: “Sé que no tengo por qué explicar, pero quiero hacerlo. No soy perfecta. Cometo errores en mi dieta y en mis decisiones, pero eso no significa que no intente, todos los días, hacer lo mejor para mi cuerpo; pero le sigo haciendo cosas que no debería. Eso se llama adicción y baja autoestima, y es con lo que batallo diariamente”.

Las consecuencias de diferentes discursos que estigmatizan ciertas condiciones físicas tienen un efecto sobre la salud mental de las personas. “Respecto a mis labios, los inyecté tanto que se estiraron permanentemente. Esto es algo personal, pero me dolió ver algunos de estos comentarios”, detalló la actriz.

Además, Lattanzi alertó sobre los efectos contraproducentes que pueden acarrear este tipo de intervenciones quirúrgicas y afirmó que desea removerse sus implantes mamarios. “Cuando sos adicta, sabés que lo que hacés está mal, pero tenés tan baja tu autoestima que te arriesgás igual”.