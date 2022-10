La secreta historia de amor de Freddie Highmore, el actor de The Good Doctor

Freddie Highmore ha tenido varias participaciones en la industria del entretenimiento pero The Good Doctor fue la producción que definitivamente lo lanzó al estrellato al interpretar a este joven médico con Síndrome de Savant que supo ganarse el cariño de los espectadores de manera instantánea. Si bien él prefiere mantener un bajo perfil, los fanáticos estuvieron indagando cuál era su situación amorosa y el actor se vio en la obligación de confesar que estaba sentimentalmente muy bien y casado con una maravillosa mujer. ¿De quién se trata?

Son muchas las series médicas que triunfan en las plataformas, pero no entra en discusión que una de las mejores es The Good Doctor. Esta producción llegó a Prime Video hace ya varios años y sigue causando furor alrededor del mundo. Esto se debe a que la historia del Dr. Shaun Murphy ha sido conmovedora, emocionante y superadora. Protagonizada por Freddie Highmore, dicha tira es un claro ejemplo de la perseverancia y lo mal que, muchas veces, se prejuzga a las personas.

Es por eso que The Good Doctor sigue siendo muy escogida por los espectadores que no paran de disfrutar la gran interpretación de Freddie Highmore. Sin embargo hay que destacar que gracias al éxito de la serie el actor se volvió a poner en el foco de atención de los fans. Muchos de los seguidores de la tira desean conocer ciertos aspectos de su vida y entre ellos se encuentra saber sobre su estado civil, el cual ya fue confirmado.

Fue el mismo Freddie Highmore quien confirmó, hace varios meses, que está casado. Durante una entrevista con Jimmy Kimmel el actor confesó que contrajo matrimonio con “una maravillosa mujer”. Luego de tantas especulaciones ya que el artista no tiene redes sociales y es muy reservado de su intimidad, él aclaró todos los dichos. “Sí, es un anillo de boda. Sí, me casé. Es gracioso, porque desde que llevo puesto este anillo, la gente me pregunta continuamente si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo”, fueron sus palabras exactas.

Aún así el actor nunca confirmó de quién se trataba. Sólo aseguró que no es una personalidad pública, pero que se encuentra muy enamorado. De todas formas, más de una vez fue visto con ella. Por eso, en esta ocasión, te la presentamos: esta es la esposa de Freddie Highmore.

De origen británico, al igual que él, la esposa de Freddie Highmore se llama Klarissa Munz. De momento no se sabe cómo se conocieron o cuándo inició el romance, pero el matrimonio se realizó hace muy poco. Aún así, hay algo que los mismos fans y miembros del equipo de The Good Doctor han confirmado. Ella siempre lo acompaña a él al set de grabación de la serie.

Freddie Highmore junto a su esposa Klarissa Munz.

Sin dudas, se trata de una pareja muy unida que genera mucha ternura en el mundo del espectáculo. Eso sí, sobre Klarissa Munz poco se conoce al punto de que nadie sabe a qué se dedica o cómo es su vínculo con el actor. No obstante, él confirmó que es una mujer que lo hace “muy feliz” y es “maravillosa”, lo cual bastó para ganarse el corazón de los fans de él.