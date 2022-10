El supuesto hijo no reconocido de Camilo Sesto prepara demanda

David Guerra es el joven que reclama la paternidad del cantante Camilo Sesto, quien habría no lo reconoció cuando el cantante vivía. El único hijo que se le conoce al intérprete de “Vivir así es morir de amor”, es Camilo Blanes Ornelas, más conocido como “Camilín”. El supuesto hijo no reconocido es de profesión taxista y vive en Barcelona. En un principio no quiso tener exposición pública pero si aseguró que le creía a su madre y está convencido de que el artista es su padre.

A dos años de su muerte, los rumores sobre un supuesto hijo no reconocido de Camilo Sesto crecen y ahora el joven, identificado como David Guerra, está dispuesto reclamar sus derechos.

De acuerdo a una información divulgada por la revista mexicana “TvNotas”, el abogado Fernando Osuna declaró que él está dispuesto a recurrir a la justicia para obtener el apellido del músico. Hasta ahora, el único descendiente reconocido del artista es Camilo Blanes, de 38 años, quien tiene una vida marcada por los excesos del alcohol y las drogas. Blanes es fruto del matrimonio del artista con Lourdes Ornelas. En enero pasado, “Camilín” estuvo al borde de la muerte después de tener un accidente cuando regresaba a su casa en bicicleta y estuvo hospitalizado en cuidados intensivos por más de 50 días.

Según Fernando Osuna, el hijo no reconocido de Camilo Sesto está preparado para presentar una demanda de paternidad. El profesional del derecho aseguró que cuenta con los elementos suficientes, como testigos de la relación entre el intérprete y su madre.

El abogado de David Guerra asegura que hay elementos suficientes que prueban que el joven es hijo de Camilo Sesto.

Osuna comentó que Guerra tiene 30 años y está residenciado en Barcelona, España. Además goza de un gran parecido con el cantautor. “Está meditando si quiere iniciar alguna acción legal para reclamar su condición de hijo”, agregó el representante legal.

También dijo que estaba dispuesto a someterse a una prueba de ADN con Blanes y de resultar positiva, también lucharía por tener acceso a la herencia y el legado del fallecido cantante. “La herencia que dejó Camilo Sesto tendrían que compartirla. Habría que examinar el testamento y, en caso de no haber, se tendría que repartir en partes iguales”, finalizó el abogado.

Según declaró Guerra en su momento, el cantante conoció a su madre en la discoteca “Muntaner” en Barcelona en 1984, donde se enamoraron. "En esa discoteca, mi madre se sorprendió cuando él se quedó prendado de ella", reveló.