Bruce Willis se convierte en la primera celebridad de Hollywood en tener un gemelo digital

La tecnología avanza más rápido que los días y no deja de sorprendernos con cada nuevo hito que supera. Hace tiempo en la industria cinematográfica se vienen utilizando herramientas digitales que permiten cameos prescindiendo de la presencia de los actores y, también, utiliza las voces de figuras reconocidas sin que ellos pronuncien las frases de manera literal. Ahora, Bruce Willis acaba de hacer historia al convertirse en la primera estrella de Hollywood en vender los derechos de su imagen para poder seguir apareciendo en la pantalla grande sin necesidad de pisar un set de filmación.

De esta forma, el intérprete estadounidense podrá volver a la pantalla gracias a un "gemelo digital", luego de que en abril pasado comunicó que padece Afasia (un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación en una persona), y por tal motivo pensaba retirarse de la actuación. Sin embargo, la tecnología Deepfake permitirá que el artista reconocido por sus trabajos como Duro de matar y Sexto Sentido pueda seguir en el cine y la televisión sin la necesidad de pisar un set de grabación.

Cabe señalar que gracias a este avance tecnológico Bruce ya pudo aparecer en dos anuncios rusos el año pasado sin haber estado nunca en el set, por lo que no se descarta que en un futuro participe en nuevas películas. "Me gustó la precisión de mi personaje. Es una mini-película en mi género habitual de comedia de acción. Para mí, es una gran oportunidad para retroceder en el tiempo. La red neuronal se entrenó en el contenido de Die Hard y Fifth Element, por lo que mi personaje es similar a las imágenes de esa época", dijo Willis.

La declaración se encuentra en el sitio web de Deepcake tras verse en el comercial de un teléfono en ese momento.

Bruce Willis se convirtió en la primera celebridad de Hollywood en vender los derechos de su imagen a una empresa de inteligencia artificial.

"Con la llegada de la tecnología moderna pude comunicarme, trabajar y participar en filmaciones, incluso estando en otro continente. Es una experiencia nueva e interesante para mí, y estoy agradecido con nuestro equipo", añadió Bruce.