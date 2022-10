La razón por la que Fernando Colunga no tiene redes sociales

Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovelas más importantes de la televisión latina, sin embargo, ha pasado un buen tiempo desde las últimas producciones que ha realizado. Es por ello que sus fans le han perdido el rastro y poco saben de su vida, ya que el actor mexicano no tiene redes sociales.

Asimismo, dentro del marco de las entrevistas promocionales que está brindando Fernando por su regreso a las pantallas el próximo 4 de noviembre en una nueva producción de Netflix llamada “El secreto de la Familia Greco”, el actor confesó la razón por la cual no tiene redes sociales, algo que sus fans cuestionan desde hace mucho tiempo.

Fernando Colunga vuelve a las pantallas en "El secreto de la Familia Greco", la nueva producción de Netflix.

En el programa mexicano de espectáculos “De Primera Mano”, Fernando aclaró el motivo de su decisión de no utilizar ninguna red para estar en contacto con su público. “Yo no tengo ninguna una red social, porque a mí me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que hago tantas cosas, y estoy el la búsqueda de tantas cosas, que creo que en una red social no podría atender yo como se debe, ni con el respeto, ni el cariño, entonces prefiero estar a un lado”, expresó el galán.

Fernando Colunga prefiere mantenerse a un lado de las redes sociales.

La razón por la que Fernando Colunga rechazó hacer “Malverde: el santo patrón”

Una de las producciones que generó gran expectativa el año pasado fue “Malverde: el santo patrón”, que iba a marcar el regreso de Fernando Colunga a la televisión tras varios años de ausencia. Sin embargo, se dio a conocer que él no sería parte del elenco, lo que causó sorpresa en sus fans que daban por hecho la vuelta del actor a las pantallas. Su lugar lo tomó Pedro Fernández, pero hasta ahora no se sabía porque Colunga había rechazado el papel.

En su momento corrieron rumores de que Fernando no participó de la serie por algunos caprichos del actor, pero ahora rompió el silencio y reveló la razón que lo llevó a rechazar el protagónico de la producción de Telemundo.

“Estuve trabajando de la mano con el señor Marcos Santana, que fue quien me propuso hacer Malverde. Para mí fue una experiencia muy padre, porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, pero como tu sabes, a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas, yo tenía un problema personal, se vino lo del Covid, no podían arrancar, yo no podía viajar, y entonces se tomó la decisión a nivel administrativo, porque no soy yo el dueño de la empresa para decir ‘no voy y se acabó’, de que dejáramos pasar el proyecto”, comentó Fernando.

Asimismo, el actor aclaró que su salida de dicha producción se dio en buenos términos y que dejaron la puerta abierta para trabajar en otros proyectos más adelante.