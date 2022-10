Karol G enseña su cuerpo al natural y deslumbra a todos

Karol G está pasando por uno de los mejores momentos de su vida profesional. Con 31 años se ha convertido en uno de los referentes de la música urbana actual. El presente año de la nacida en Medellín se ha caracterizado por tener una agenda apretada con nuevas canciones, giras, eventos, entre otros.

Hace algunas horas la cantante colombiana estuvo muy activa en redes sociales donde a través de sus historias y feed realizó diferentes posteos que dejaron a todos deslumbrados. En sus estados de su cuenta oficial de Instagram compartió un mensaje que tiene que ver con las impresionantes giras que realizó por todo el planeta.

El mensaje completo que compartió Karol G en sus estados de Instagram.

"Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mi misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas con los que crecí admirándolos, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar... Compartí nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mi", fue lo escribió Karol G en sus historias.

La otra publicación que realizó la cantante de pelos rojos fue en su feed de la mencionada red. Allí compartió un reel de fotos de ella que dejó a todos sin palabras. En las mismas se la puede ver luciendo su cuerpo al natural por lo que su belleza y perfecta figura dejaron a sus fans deslumbrados.

Karol G deslumbra a sus fans con publicaciones en redes sociales.

El post que se puede ver en el perfil de Karol G tiene hasta el momento más de cuatro millones de reacciones entre likes y reacciones de sus fanáticos de todas partes del mundo. Además la intérprete de la canción "Gatúbela" agregó una descripción al post que dice: "Ay! que rico".