El escandaloso primer matrimonio de “Chespirito”

“El Chavo del 8” es considerada una de las series más queridas e importantes de la televisión mexicana y Latinoamericana. Creada por Roberto Gómez Bolaños, la producción se supo ganar el corazón de millones de fanáticos, hasta llegar a alcanzar el éxito mundial. Las vivencias de los personajes de “la vecindad” han reflejado los valores que pretendía transmitir “Chespirito”, y es así, que con cada episodio, los televidentes podían disfrutar del programa con una risa en el rostro, o también con unas lagrimas en los ojos.

Roberto Gómez Bolaños también creo otros programas y personajes, como “El Chómpiras” o “El Chapulín Colorado”, pero sin lugar a dudas el mayor éxito lo alcanzo con “El Chavo del 8”. También se sabe que “Chespirito” estuvo casado hasta su muerte con Florinda Meza, actriz que interpretó a “Doña Florinda”, la mamá de “Kiko”, que vivía en la vecindad y estaba profundamente enamorada del “Profesor Jirafales”.

"Chespirito" tuvo seis hijos con su primera esposa Graciela Fernández.

Sin embargo, poco se sabe del primer matrimonio del creador de “El Chavo del 8”. Su primera esposa fue Graciela Fernández, una argentina que tenía 15 años cuando “Chespirito” le propuso matrimonio y terminaron casándose. En ese momento, Gómez Bolaños tenía 22 años y con Graciela formaron una numerosa familia. El matrimonio duró de 1968 a 1989. Durante el tiempo que estuvieron unidos tuvieron 6 hijos, entre ellos Roberto Gómez Fernández, quien en agosto del año pasado desde su cuenta de twitter recordó que habían pasado 8 años desde que falleció su madre. Graciela Fernández murió el 25 de agosto de 2013.

Cuando Roberto comenzó a tener éxito con sus proyectos televisivos, como el programa “El Chavo del 8”, ella lo acompañaba a los viajes que hacía, pero en un momento dado terminaron su matrimonio por las infidelidades del comediante.

“La relación con Graciela se iba deteriorando paulatinamente, mientras la esencia de Florinda me iba inundando cada vez más”, dijo en un momento el propio “Chespirito” en relación a su primer matrimonio. Asimismo, Florinda Meza había declarado que en un principio no quería nada con el cómico ya que tenía demasiados hijos. “Yo no quería tener una relación con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas las valijas: una esposa y seis hijos”, dijo Meza.