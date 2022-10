¿Quién es el hombre que abandonó a Verónica Castro cuando más lo necesitaba?

Las últimas semanas de Verónica Castro fueron agitadas, ya que se vio envuelta en una polémica tras ser acusada de mantener conversaciones indebidas con sus fans menores de edad. Ante esto, la conductora iniciará acciones legales para esclarecer todo lo que se ha dicho en su contra. De igual manera, la vida de la famosa presentadora ha sido tormentosa desde su niñez siendo protagonistas de hechos particulares.

Verónica Castro ha sido blanco de rumores y polémicas, tanto en su vida personal, familiar y dentro del espectáculo. Cabe recordar las declaraciones de Yolanda Andrade, quien asegura haber mantenido una relación amorosa con la conductora, e incluso, al parecer se casaron en secreto.

El padre de Verónica Castro abandonó a su familia cuando ella era niña.

Otra pareja conocida de Verónica fue Manuel “El Loco” Valdés, pero su relación fracasó al igual que la de su madre, debido a su embarazo a temprana edad. Al igual que la fallecida Socorro Castro, Verónica se hizo cargo de su hijo, pues ella lo vivió en carne propia, ya que fue abandonada por su padre, del que poco se sabe.

¿Quién es el papá de Verónica Castro?

Verónica Castro es la mayor de cuatro hermanos. Socorro Castro tuvo a la presentadora, José Alberto, Fausto y Beatriz, pero la conductora fue la que se tuvo que hacer cargo de ellos ya que su madre Socorro trabajaba todo el día para mantener a la familia.

Verónica Castro nunca habló de su padre.

Y es que, el papá de Verónica Castro no formó parte de su infancia. El hombre conocido como Fausto Sainz, habría sido un oficinista de los Altos Hornos de México y abandonó a la señora Socorro cuando sus hijos eran niños. Por ello, Verónica Castro evita hablar de él, sobre todo porque casi no tiene recuerdos a su lado y porque no le perdona el abandono a su madre.

Al crecer sin el apoyo paterno, Verónica Castro tuvo que hacerse responsable de sus hermanos y para ella, no existió la figura de un padre dentro de la estructura familiar. Hoy se desconoce si el papá de la conductora sigue con vida o si falleció al igual que su mamá.