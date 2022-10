Paulina Díaz-Ordaz recordó el romance de Thalía y su papá: “perjudicó a muchos”

Hoy las cosas serían seguramente muy distintas si treinta años atrás Thalía se hubiera casado con Alfredo Díaz-Ordaz Borja, el hijo del ex presidente de México. En aquel momento su romance fue un verdadero escándalo para la época debido a la enorme diferencia de edad entre los dos pero no se dejaron llevar por los dichos, existió un anillo de compromiso y cuando todo avanzaba para la unión matrimonial, la cantante sufrió un golpe tremendo con el fallecimiento de Díaz Ordaz y todo quedó tristemente cancelado.

A principios de los 90, Thalia ya se había lanzado como solista luego de haber formado parte del grupo Timbiriche. En 1990 dio a conocer su primer disco bajo la producción de su entonces pareja, Alfredo Díaz-Ordaz Borja, hijo del ex presidente de México, Gustavo Díaz-Ordaz Bolaños (1964-1970).

El romance causó polémica debido a la amplia diferencia de edades entre ellos. Ella tenía 19 años y él ya estaba en los 40 años. Se decía que la familia de él no aceptaba a la cantante. En aquel tiempo, Alfredo ya estaba divorciado, por lo que no había impedimento para casarse con la intérprete del éxito noventoso Un pacto entre los dos, y así fue; le entregó un anillo y le pidió matrimonio. Mientras se concretaba la boda, Thalia continuó con su carrera ahora en los melodramas bajo la producción de Televisa.

Thalía y Alfredo Díaz-Ordaz Broja estuvieron comprometidos a principios de los '90.

Cuando se encontraba en medio de las grabaciones de la telenovela Marimar, en uno de sus descansos, le informaron que su prometido había fallecido y todos los planes de boda tuvieron que ser cancelados. A 29 años de su muerte, su hija, Paulina Díaz-Ordaz habló acerca de cómo vivió la relación entre su papá y la hoy esposa del empresario Tommy Mottola.

“Nadie sabe más que esas dos personas qué fue lo que pasó y nosotros sólo sabemos un poquitín. La verdad no estoy para hablar mal de nadie, ni para juzgar y solo vives una vez y vienes a ser feliz", respondió cuando le preguntaron sobre la diferencia de edades entre ellos y su romance.

En declaraciones que publicó el periódico Milenio, la socialité Paulina Díaz-Ordaz y ex esposa del político Jesús Sesma reveló que al enterarse de lo que había entre Thalia y su papá, se “perjudicó a muchas personas” y aseguró que les pegó “horrible” tanto a ella como a su hermana y su mamá. “Fue un trancazo feo pero aquí estamos con la cara en alto y ya no pasó nada, no pasó a mayores. La vida sigue y hay que tomarlo con buena cara", concluyó.

Varias personas cercanas a Thalia han asegurado que ella aún conserva su anillo de compromiso, así como todas las cosas que ya habían comprado para su boda, pues recuerda a Alfredo como uno de los grandes amores de su vida.