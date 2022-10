Tristeza absoluta, el luto que atrapó a la primera esposa de Marc Anthony

Dayanara Torres es una exmodelo y presentadora de televisión que llegó a la fama por coronarse como Miss Universo en 1993, cuando representó a su país natal Puerto Rico. Luego a comienzos de la década del '00 se casó con el famoso salsero Marc Anthony con el que tuvo dos hijos llamados Ryan y Cristian.

En redes sociales la exreina de belleza tiene una gran popularidad ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Sus posteos están compuestos por momentos personales de ella como así también de diversas producciones que realiza para importantes marcas de ropa como así también de productos de belleza.

Dayanara Torres junto a sus dos hijos.

En esta oportunidad Dayanara Torres compartió un emotivo mensaje en sus cuentas personales. El mismo está dedicado a una persona muy especial para ella que dejó este mundo. Según describió la exesposa de Marc Anthony ella fue una amiga incondicional que estuvo en los momentos más importantes y difíciles de la bella artista.

El mensaje que compartió Dayanara Torres comenzó de la siguiente manera: "Todavía tratando de encontrar las palabras...Nuria, la persona más alegre que he conocido en esta vida... Puro amor, pura luz, enamorada de la Vida y la naturaleza...Cuántas veces me sacabas de mi cueva a hacer hiking o a cenar en Malibu or Sunset! O hacer fotitos, siempre capturando momentos mágicos...".

Nuria la amiga que despidió con tanto dolor Dayanara Torres.

Dayanara Torres continúo con su despedida diciendo: "Hoy solo me quedo con los recuerdos y tantas alegrías, con tus consejos pq nunca hubo día en que no me dieras la cantaleta de tantas cosas debía estar haciendo, intentando y empujándome porque para ti nada era imposible...Tu talento no conocía límites...Siempre capturando la esencia genuina en tus entrevistas, en tus fotos y como escritora... Nadie como tú! Nimagai siempre será mi libro favorito. Lo llevo agarrado de mi corazón! Es un tesoro.No existen fotos contigo pq nunca te dejabas sacar... hoy solo tu color de pelo me basta para recordarte con mi alma...Ay amiga... que fuerte ha sido todo esto...".

El final del mensaje que escribió la mamá de Ryan y Cristian dice: "Gracias por tus abrazos, por agarrar mi mano cuando era yo quien pasaba por esta pesadilla tan horrible llamada cáncer... jamás imaginamos que de la nada apareciera en tu vida y en solo meses nos estuviéramos despidiendo para siempre... #Madrid Me consuela que hoy estás en un mejor lugar y ya no sufres... que tanta y tanta gente siempre te rodeó y en especial tu hermana y tu familia... Serás siempre amada y recordada por todas y cada una de las personas a las que tocaste con tu enorme corazón...Celebraré tu vida con un Rosé (aunque ninguna de las 2 somos de mucho alcohol) Vuela alto mi Nuria de mi Alma...".