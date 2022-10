Acostada en su cama, María León presume su belleza y paraliza las redes

María León es una cantante, bailarina mexicana que con el paso de los años ha demostrado su gran talento con el que a diario cosecha seguidores en todas partes del continente. Tanto es así que hoy en día posee una gran popularidad en las redes sociales. Hace algunas horas realizó una publicación que deslumbró a todos.

En 2016 debutó como actriz participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix. Hoy en día es una de las artistas más convocantes del país azteca.

María León no solo es una gran actriz sino también es una brillante cantante.

María León, tiene 35 años de edad y su belleza acapara constantemente las miradas de todos sus fans. En esta oportunidad la bella mexicana compartió una foto en su feed de su cuenta oficial de Instagram que dejó a todos sin palabras.

En la misma se la puede ver a María León acostada en su cama luciendo solamente ropa interior por lo que su perfecta figura es la protagonista de la captura. Junto a la fotografía la artista nacida en Zapopan agregó un emotivo mensaje que dice lo siguiente:

"Querido cuerpo: 'Ya se que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos mas exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar… Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte , darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito'".