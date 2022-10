Por qué Chayanne estuvo 8 años sin sacar un disco

Recientemente, durante una entrevista íntima, Chayanne habló de sus 8 años sin sacar un disco y la convicción que tiene de seguir su misma línea, haciendo referencia a su estilo ya que es su norte: “Es donde siento que puedo aportar, es con lo que me he identificado. He sido fiel a eso por ser en lo que puedo crecer”. Te contamos más detalles de lo que se viene.

Durante los próximos meses el propio Chayanne afirmó que sacará un nuevo disco, precisamente para el 2023. Después de que estuvo 8 años inactivo, ahora cuenta esta noticia para apaciguar la ansiedad de sus seguidores.

El cantante solo dio a conocer dos canciones a modo de adelanto: “Amor y punto” y “Como tú y yo”. En dicha entrevista también destacó su entusiasmo: “Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz”.

Asimismo, también está agradecido de que a pesar del tiempo transcurrido los fans han seguido siendo fieles a él, algo que lo ha vuelto muy feliz. De la misma manera reconoció que hoy en día siente que es muy complicado comenzar un nuevo amor.

Incluso, comenzó el diálogo diciendo: “Qué difícil es enamorarse en pleno siglo XXI porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno”. Chayanne es consciente de que en estos momentos la música en español está saturada con el género urbano.

Por qué 8 años sin un disco

La razón fue relatada por él propio Chayanne: “He estado lanzando algunos sencillos aquí y allá. He estado haciendo cosas diferentes, pero no he trabajado en el álbum. Estaba de gira, pero fue interrumpida por la pandemia. Me quedaban cuatro fechas. No he lanzado un álbum debido a un par de circunstancias. Sin embargo, me tomó mucho tiempo hacer un álbum. Realmente me gusta escuchar las canciones y analizarlas”.

Asimismo, el artista puertorriqueño aclaró que, a pesar de su distanciamiento, sigue siendo fiel a su estilo romántico y nada lo cambiará ya que está orgulloso de aquel tipo de música que lo ha convertido en uno de los artistas latinos con más discos vendidos. Precisamente, más de 50 millones a lo largo de 44 años de trayectoria para alguien que empezó siendo un niño de apenas 10 años.

Este nuevo disco está pensado desde muchos ángulos, y aclaró: “Es donde siento que puedo aportar, es con lo que me he identificado. He sido fiel a eso por ser en lo que puedo crecer”.

