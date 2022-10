El motivo por el que Kate del Castillo no quiere tener hijos

La famosa actriz reafirmó su decisión de no ser madre con sus 50 años recién cumplidos este 23 de octubre. Incluso, va en contra de los discursos que llaman egoístas a aquellas que tampoco eligen la maternidad, sosteniendo que no hace falta embarazarse para tener valor como mujer.

En el podcast de La ‘Chiquis’ Rivera donde se le preguntó sobre sus deseos de tener hijos, Kate del Castillo negó este deseo asegurando que: "las mujeres representan mucho más que una maternidad. No somos nada más un cuerpo reproductivo. No somos solo ovarios, trompas de falopio y vagina. Nosotras somos más que eso."

La actriz Kate del Castillo explica por qué pensó que no sería madre.

Además, respondió ante las críticas de la gente argumentando que el término egoísta tal y como se lo plantean posee una connotación negativa porque así es la sociedad, y que le parece más hermoso amarse primero a una misma para después poder proveer a los demás.

Pero... ¿cuál es el otro gran motivo?

La protagonista de La reina del sur confirmó en una entrevista con la revista Jet Set que otro de los motivos por los cuales tomó esta decisión es debido a sus malas experiencias con sus ex parejas. La actriz hizo referencia a una de sus relaciones sentimentales más traumáticas, que fue con Luis García, donde sufrió violencia psicológica y física, y de la cual le costó mucho recuperarse.

Ante esta experiencia Kate busca ser ejemplo para otras mujeres y demostrar que es posible salir de esas situaciones. Además sostuvo que: "Revivir cosas como esas es algo muy difícil para una mujer maltratada. Hay que partir de la base de que se lo permití porque estaba enamorada".

Y también agregó "Lo que puedo decir es que no estamos solas y que debemos denunciar. Nadie se merece una relación de maltrato. Hay mujeres que viven para contarlo y otras no. En mi caso tengo el deber de ayudar y acompañar a otras víctimas. Nosotras seguimos luchando por igualdad y justicia, pero los ataques no paran. La vida es una sola y nadie tiene por qué ser abusada".

Actualmente la artista mencionó que tiene una familia maravillosa y mantiene una relación muy especial y profunda con sus sobrinos y padres. Por eso no cree necesario tener que conformar una propia y menos a una edad avanzada en la cual hay riesgos. También afirmó que le gusta estar ocupada, encontrar nuevos proyectos y que no cree que pueda hacer esa vida con hijos.

Kate del Castillo dijo que ser madre no estuvo en sus planes ya que es un tema que nunca le llamó la atención y no lo cree necesario para sentirse realizada personalmente. Las mujeres no deberían sentirse obligadas a cumplir con semejante encargo cultural porque no somos una maquina reproductora.

Y tú... ¿qué opinas sobre este tema?