El increíble cambio físico de Verónica Castro a los 70 años

Con el paso de los años y debido al hecho de haber protagonizado tanto telenovelas como tiras inolvidables, Verónica Castro se transformó en una de las actrices latinoamericanas más importantes de la televisión. Es un nombre ilustre dentro de la historia, como parte de una industria que creció de su mano y decenas de generaciones que supieron disfrutar de su apogeo.

El pasado 19 de octubre la artista mexicana cumplió 70 años y lo festejó a lo grande, con una fantástica fiesta en la playa. “Les comparto como siempre, así quiero comenzar mi séptimo piso. El cielo, la tierra, el mar, ustedes y gracias a Dios y a mi Virgen de Guadalupe”, escribió Verónica en sus redes sociales para recibir este nuevo año de vida.

Por supuesto que las reacciones a tal publicación no se hicieron esperar, y cientos de fanáticos y seguidores de la actriz quisieron dejar sus saludos para con la reina de las telenovelas mexicanas. En apenas unas horas, la publicación reunió más de 50 mil likes.

Castro es tendencia desde siempre. Su humor y personalidad no han cambiado en absoluto independientemente del paso del tiempo. Sigue siendo aquella actriz recordada por los éxitos en la recordada telenovela ‘Los ricos también lloran’ de 1979, que ahora sigue derrochando talento con apariciones por ejemplo en 'La casa de las Flores' (2018) o ‘Cuando sea joven’ (2022).

Recientemente, Verónica dio una entrevista a una conocida revista en la que habló de su apariencia, de la cual dijo sentirse orgullosa con su edad, canas y arrugas. Y es que, más allá de una cuestión estética, en su rostro e imagen se resumen también los más de cincuenta años de carrera que tiene sobre sus hombros.

“Yo sí lo he aceptado (su edad) y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y no me acuerdo de cosas, pero tengo un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, confesó.

En esta línea de su edad y cierto rejuvenecimiento en este último tiempo, Castro estrenó este año la película 'Cuando sea joven', en la que comparte trabajo con Natasha Dupeyrón. Particularmente la historia gira alrededor de Malena (Verónica Castro), quien interpreta a una mujer de 70 años muy divertida, con espíritu joven, y que por azares del destino regresa a sus años de juventud, encarnada en la piel de Dupeyrón.

Lo que sin dudas quedan, más allá de hoy tener ese cabello con canas y algunas arrugas, es que la mexicana no sólo conserva un excelente físico y apariencia sino que además mantiene intacta esa personalidad y carisma que la llevaron desde siempre a volar muy alto dentro de la industria.