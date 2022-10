Andrés García asegura que ya no puede caminar

El ex galán de telenovelas Andrés García está transitando días muy difíciles. Su salud cada vez se ve más deteriorada al tal punto que en las últimas hospitalizaciones que tuvo fue sometido a transfusiones de sangre. Asimismo, fue diagnosticado de cirrosis y en los últimos meses ha sufrido varias caídas que le ocasionaron golpes y heridas en la cabeza.

En uno de sus videos emitidos a través de su canal de YouTube, el actor aseguró que “está viviendo sus últimos días”. Ahí se lo pudo ver mucho más delgado y con problemas al hablar. Por este mismo medio el actor comparte detalles de su vida, pero últimamente lo está utilizando para dar los partes médicos e informaciones con respecto de su salud.

Andrés García actualiza su estado de su salud

Recientemente, a través de su propio canal de YouTube, el actor publicó un video donde da detalles de su actual estado de salud. "Estoy muy débil, me imagino que es la cirrosis hepática", indicó el García.

A raíz de todas las complicaciones que está sufriendo el cuerpo de Andrés, ha sufrido una caída por las escaleras, lo cual le está dificultando la movilidad, al punto de asegurar que ya no puede caminar. "Sigo molido, no he ido ni a sacarme radiografías pero me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla", destacó el ex galán.

En este nuevo video que fue publicado el jueves 29 de setiembre pasado, el actor comentó que tiene una hernia que le causa molestias y aseguró que no se ha podido levantar de su cama en 5 días. “Traigo una hernia en el lado izquierdo. Es una bola del intestino que se quiere salir, molesta mucho, muchísimo”, dijo Andrés.

Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores sobre el consumo de alcohol: “Bájenle a la bebida, yo pensé que no me iba a pasar nunca nada, llegué a los 70 y no pasó nada. Llegué a los 80 y yo seguí bebiendo, pues a los 81 años, cirrosis”.