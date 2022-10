Los problemas de salud mental a los que se enfrenta Danna Paola

Dado el estrés causado por la gira y por las preparaciones de los shows, Danna Paola está sufriendo un colapso emocional que la obligó a cancelar algunas de sus presentaciones. Como se vio en sus redes sociales, les confesó a los fans que no es un momento fácil para ella y que se siente insatisfecha con algunas de sus performances.

Esta declaración causó mucha preocupación entre su público, quien ha estado esperando su gira con ansias. Más aún cuando está comenzando su tour “XT4S1S” y aparece con ojos lagrimosos en una historia de Instagram. Ante esto, sostuvo que se encuentra con problemas de salud mental, debido a que está sufriendo depresión y ansiedad, y aprovechó para comunicar la cancelación de su show previsto para el 22 de Octubre, el cual fue reprogramado para el 26 de Noviembre.

La artista menciona en sus redes que la vorágine de la gira le provocó un estallido de emociones que incluso le están afectando su voz. Los tiempos le están jugando en contra y esto hace que no esté pasando por un buen momento.

Contó en su red de Twitter que son espectáculos con muchos detalles que no le dan el tiempo para terminar con los mismos. También resaltó que su equipo creativo es increíble, que están dando lo mejor y que están poniendo mucho esfuerzo para poder brindarle a su público un show único.

"Hoy el tiempo está jugando en contra y hay cositas que no están listas. No me gustaría darles un show sin esos detalles porque merecen ver e espectáculo con la misma calidad que todos lo demás" tuiteó. La actriz de 27 años resaltó la fortaleza que le dan los mensajes de aliento de sus fans y toda la vibra positiva que recibe: "me hacen sonreír mucho. El amor y la fuerza se los mando de vuelta, hay que recordar que somos humanos, aterrizar y agradecer que estamos vivos".

Además de esto, Danna sufrió ataques por su peso, algo que también le causó problemas psicológicos y que se relacionan con los actuales. Dados los comentarios sobre su cuerpo, comenzó a cambiar sus hábitos y actualmente se la ve mucho más delgada.

"Aún así, trato de mantenerme fuerte. Además, estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no se por qué se están desbloqueando ahora mismo", compartió en su cuenta de Instagram.

Ante estos inconvenientes, la joven actriz posteó una reflexión que debe servir de ejemplo: "Estoy padeciendo mucha ansiedad. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y, cuando se sientan listos, no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma".

A pesar de las dificultades en su estado emocional y psicológico, y cómo esto afectó a su gira, los fans la apoyan y le desean lo mejor. Su público comprende la situación por la que Danna está atravesando y manifiestan su amor, respeto y admiración de forma incondicional.

¿Estabas al tanto de la salud mental de la joven artista?