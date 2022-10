Así es la relación de Zac Efron con su hermano Dylan

Cuando la distancia en edad es corta, suele ser común tener una muy buena relación con tus hermanos y pasar gran parte del tiempo con ellos. Este es el caso de Zac Efron, quien acaba de cumplir 35 años, y Dylan de 30. El protagonista de High School Musical jamás se imaginó que formarían un vínculo tan estrecho: conviven juntos y hasta lo considera su mejor amigo en el mundo. ¿Cómo se volvieron tan unidos?

Zac Efron se convirtió en una estrella mundial a sus 18 años y se ganó el cariño de millones al protagonizar High School Musical, la icónica trilogía de Disney que generó también los primeros pasos de otros artistas. Si bien había tenido algunas participaciones en programas de televisión, con el salto a la fama tuvo más papeles que llenan un currículum que refleja sus participaciones en grandes producciones.

Dylan Efron es uno de los hermanos menores de Zac. Nació el 7 de febrero de 1992 y desde su juventud se ha interesado en el mundo artístico, pero detrás de las cámaras. Estudió y se recibió como guionista, lo que lo ha llevado a vender un libreto a Lifetime Channel, pero en realidad es más conocido por su canal de YouTube, donde muestra sus viajes por diferentes países. Allí se muestra como un amante de los deportes extremos, además de enfocarse en su estado físico y mental.

Zac Efron cobró popularidad a partir de su interpretación de Troy Bolton en High School Musical.

A mediados de 2021, Zac reveló en sus redes sociales que tiene una hermanita pequeña, pero anteriormente todos conocían a Dylan. Al ser hermanos que tienen cierta cercanía de edad, convivieron durante mucho tiempo y mantienen historias juntos, y si crees que en una edad adulta ambos tomaron caminos separados, debemos comentarte que este no es el caso. Los hermanos Efron, de 35 y 30 años, son extremadamente cercanos y más de una vez lo han manifestado públicamente.

"Honestamente, ni en mis mejores sueños hubiera pensado que el pequeño terror, demonio, monstruo que era mi hermano pequeño se convertiría en mi mejor amigo. Estoy muy orgulloso del hombre que eres", escribió Zac en una felicitación de cumpleaños a su hermano. Este acercamiento continuó rindiendo frutos y se dejó en claro el vinculo que llevan cuando Dylan trabajó como productor en la serie de su hermano mayor, Down to Earth, y no fue el único que trabajo que su hermano mayor le consiguió.

Eso no es todo para los hermanos, ya que en una aparición en Jimmy Kimmel Live!, Zac confesó que estaba viviendo con Dylan, algo que sorprendió a la mayoría, ya que la estrella de High School Musical podría tener un lugar en solitario. Según lo que se sabe, han llevado una convivencia sana entre ambos y unos años después remarcó que continuaba bajo el mismo techo junto a su hermano. La relación solo fue en crecimiento y, por curioso que sea, son mejores amigos.